Тракторный сарай, типичный для западнонорвежской губернии Ругаланн. Несмотря на залежи нефти, газа и медной руды, Ругаланн считается одним из самых важных сельскохозяйственных регионов страны.
Клепп — небольшая коммуна в составе губернии Ругаланн. Согласно последним статистическим данным, на 14 832 жителей коммуны приходится 1449 тракторов. Значительную часть этого парка используют в сельском хозяйстве, однако молодые люди, не имеющие прав на управление автомобилем, используют трактора как основное средство передвижения, поскольку управлять трактором можно с 15 лет.
Клепп — небольшая коммуна в составе губернии Ругаланн. Согласно последним статистическим данным, на 14 832 жителей коммуны приходится 1449 тракторов. Значительную часть этого парка используют в сельском хозяйстве, однако молодые люди, не имеющие прав на управление автомобилем, используют трактора как основное средство передвижения, поскольку управлять трактором можно с 15 лет.
Ночь с пятницы на субботу и ночь с субботы на воскресенье — это время, когда молодые люди собираются на своих тракторах у торговых центров и на больших площадях. Они устраивают гонки и назначают в кабинах свидания.
Ночь с пятницы на субботу и ночь с субботы на воскресенье — это время, когда молодые люди собираются на своих тракторах у торговых центров и на больших площадях. Они устраивают гонки и назначают в кабинах свидания.
Несмотря на отсутствие каких-либо серьезных правонарушений, подобный досуг провоцирует в обществе ожесточенные споры. Негодование вызвали и местные власти, поддержавшие создание молодежной организации Team Traktor.
Днем многие подростки передвигаются на мини-тракторах, которые используются для работ на небольших участках. По норвежским законам такой вид сельхозтехники не может появляться на дорогах общего пользования, но местная полиция не применяет к нарушителям каких-либо санкций.
Днем многие подростки передвигаются на мини-тракторах, которые используются для работ на небольших участках. По норвежским законам такой вид сельхозтехники не может появляться на дорогах общего пользования, но местная полиция не применяет к нарушителям каких-либо санкций.
Большинство подростков модернизируют свои трактора: улучшения главным образом сводятся к установке стереосистемы в кабине и оформлении трактора различными декоративными элементами.
Большинство подростков модернизируют свои трактора: улучшения главным образом сводятся к установке стереосистемы в кабине и оформлении трактора различными декоративными элементами.
Некоторые трактора оснащены самодельным устройством, позволяющем впрыскивать дизель напрямую в выхлопную систему. Сгорая, топливо производит густые клубы белого дыма, что особенно раздражает прохожих.