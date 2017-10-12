Четвертый сезон телесериала-антологии «Черное зеркало» выйдет 21 октября. Мы уже рассказывали все, что известно о предстоящем релизе. Теперь продюсер шоу Аннабель Джонс в интервью The Independent раскрыла детали сюжета каждой серии, предупредив, что они слегка отдают шизофренией и надо быть настоящим мазохистом, чтобы захотеть посмотреть их.

1. Crocodile

«В этой серии гораздо больше личного. Мы снимали ее в Исландии — просторы этой страны предоставили совершенно новую палитру для творчества. В этом эпизоде будет показано ближайшее будущее, где воспоминания уже не принадлежат только тебе, — так что кто-нибудь вполне может покопаться в них, иногда в благих целях. Crocodile очень отличается от серии «Вся история тебя», показанной в первом сезоне, — в нем фигурируют именно воспоминания, а не их запись, а воспоминания порой могут быть неточными. Центральным персонажем здесь станет героиня в исполнении Андреи Райсборо — она пытается разрешить одну дилемму…

Режиссером серии стал Джон Хиллкоут, известный по картинам «Самый пьяный округ в мире» и «Дорога». Вместе с Андреа в съемках приняли участие Эндрю Гауэр и Киран Соня Савар.

2. ArkAngel

«Эта серия — словно независимое кино, снятое в Америке «синих воротничков». Она рассказывает историю женщины, у которой есть дочь-подросток; перед ней стоит вопрос — как присматривать за ребенком в мире высоких технологий? В этом эпизоде мы поднимаем множество вопросов: как оставаться разумной матерью, когда ты можешь быть могущественной и вездесущей? Как дать ребенку независимость в мире, в котором у тебя столько возможностей для контроля? Это серия не о технологиях; на самом деле ArkAngel — очень человеческая история. Смотреть, как Джоди Фостер работает с молодыми актерами, было для меня большой радостью».

Эпизод сняла Джоди Фостер («Молчание ягнят»). Роли исполнили Розмари Деуитт, Бренна Хардинг и Оуэн Тиг.

3. Hang The DJ

«Эта серия не то чтобы очень современная, но некоторые наблюдения и сцены имеют отношение к современной сфере знакомств. Вы найдете в ней множество смешных моментов и довольно много секса… Это забавный выпуск и достаточно реалистичный, хотя в нем чувствуется атмосфера серии «Нырок» из третьего сезона с ее визуализацией в виртуальной реальности. Ты понятия не имеешь, где находишься и что это вообще за мир, но это очень быстро отходит на второй план. Ты просто здесь, с этими персонажами, переживаешь ровно то, что переживают они. Я думаю, здесь можно отметить много противоречивых и смешных моментов в истории главного героя, которые должны понравиться зрителям».

Историю снял Тимоти Ван Паттен. Ранее он работал над такими шоу как «Игра престолов», «Прослушка», «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано». Главные роли достались Джорджине Кэмпбелл, Джо Коулу и Джорджу Благдену.

Кадр из серии ArkAngel

4. USS Callister

«USS Callister — это космическая опера. Вызов, который мы бросили сами себе, пытаясь создать новый мир и поиграть с жанром, открыл для нас новые возможности. Мне кажется, нам удалось подать историю по‑умному. Перед нами игра, большая и амбициозная, с кучей компьютерной графики — настоящий визуальный праздник. Конечно, в серии есть и тревожащие, острые и меланхоличные моменты, но все равно, это забава. Делать такое эпическое кино — огромное удовольствие для фильммейкера».

Режиссером стал Тоби Хэйнс, сотрудничавший с «Черным зеркалом» ранее. Он также снял несколько эпизодов для «Шерлока» и «Доктора Кто». Звездами серии станут Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон и Михаэла Коэл.

5. Metalhead

«Эта серия будет черно-белой, что выделяет ее среди других выпусков «Черного зеркала». Решение сделать ее такой продиктовано миром, который мы изображаем».

Над серией работал режиссер Дэвид Слэйд, который снимал «Ганнибала» и «Во все тяжкие». Среди актерского состава вы увидите Максин Пик, Джейка Дэйвиса и Клинта Дайера.

6. Black Museum

«Black Museum — это легкая, полная экшена серия. Она состоит из трех историй и полна идей, которые идут потоком, — вы даже не успеете осознать, как обнаружите себя в конце полуторачасового фильма. Реакция будет вроде: «Боже, а может хватит? Хватит кидаться в меня всем этим!». Этот выпуск безжалостен».

Режиссер серии — Колм Маккарти, который снимал несколько эпизодов «Шерлока». Роли исполнили Дуглас Ходж, Летиция Райт и Бабс Олусанмокун.

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