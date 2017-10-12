В период с 2008 по 2013 год семья Квинтана сдавала свой дом в городке Альбукерке (штат Нью-Мексико) создателям сериала «Во все тяжкие». Там жил главный герой сериала — Уолтер Уайт, который в одном из эпизодов выходит из дома и в гневе кидает коробку с пиццей на крышу гаража.

Эта сцена быстро стала культовой, и после окончания «Во все тяжкие» фанаты стали массово забрасывать жилище семьи Квинтана пиццей. По словам владелицы дома Джоанн, еженедельно его посещает более сотни человек. «Иногда фанаты могут попросить закрыть гараж или отойти в сторону, просто потому что мы мешаем им сделать удачный кадр, понимаете? Они говорят нам, что делать с нашей частной собственностью», — сетует Джоанн. Она добавила, что некоторые еще и крадут камни в качестве сувенира.

Создатель сериала Винс Гиллиган и организатор туров по местам из «Во все тяжкие» Фрэнк Сэндовал неоднократно говорили посетителям не кидать пиццу на чужую территорию. Уговоры, как видно, не подействовали. Теперь Квинтана собираются выстроить вокруг дома стену, достигающую почти двух метров в высоту, чтобы спастись от назойливых фанатов.

«Нам кажется, будто мы не можем уйти из дома, потому что когда уходим — что-то обязательно происходит», — рассказала Джоанн.