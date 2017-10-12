«Яндекс.Такси» тестирует новый тариф «Комбо», который позволяет водителям одновременно перевозить нескольких пассажиров, которые не знакомы между собой.

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«Поездка по «Комбо» для каждого пользователя будет примерно на 20% дешевле, чем по «Эконому» по тому же маршруту. При этом, водителям выгодно подбирать каждого нового пассажира, потому что, чем больше людей сядет к нему в машину, тем больше будет финальная сумма поездки. Значит, на одной поездке по «Комбо» он может заработать на 20−50% больше, чем если бы повез одного пассажира по «Эконому» по тому же маршруту», — рассказали vc.ru в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Пока тариф доступен ограниченному количеству пользователей в нескольких районах Москвы. Сейчас «Комбо» позволяет принять заказ у трех пассажиров одновременно. По условиям тарифа время ожидания составляет не более трех минут. Если вы не вышли вовремя, машина уезжает, а с вашей карты списывается сумма, соответствующая минимальной стоимости поездки.

Когда услуга станет повсеместной, представители сервиса пока не уточнили.

Интересно, что Uber, об объединении с которым «Яндекс.Такси» рассказал летом этого года, подобной услуги в России не предоставляет. При этом аналогичный сервис UberPool активно работает в США.