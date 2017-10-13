В сети появился трейлер к первому хоррору во вселенной «Людей Икс». Героями фильма «Новые мутанты» станут пятеро молодых людей с необычными способностями, заточенные в мрачной больнице, где происходит что-то страшное и противоестественное.

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Главные роли сыграют Мейси Уильямс из «Игры престолов» (ей досталась роль Ранэ Синклэр, которая умеет превращаться в волка), Чарли Хитон из сериала «Очень странные дела», Аня Тейлор-Джой («Сплит»), а также Генри Зага («13 причин почему») и Блю Хант («Древние»).

Режиссером выступил Джош Бун, снявший мелодраму «Виноваты звезды» с Шейлин Вудли в главной роли. Выход «Новых мутантов» на экраны запланирован на 12 апреля 2018 года.