Как вы оказались на посту президента компании?

Если вкратце, то история такая. Во время учебы в университете я подрабатывал сразу на двух работах: продавцом в палатке со всякими батончиками и газировками и охранником в цветочном магазине. Не могу сказать, что это было просто. Когда узнал, что есть вакансия в отделе продаж AB InBev, особо не раздумывал. Попав в компанию, с первого дня понял, что нужно делать больше, чем от тебя требуют и больше, чем от тебя ждут. И все как-то само пришло.

Сколько времени понадобилось, чтобы вы захотели вырасти с позиции торгового представителя?

Наверное, года три, когда я стал лучше понимать бизнес, видеть широкую картину происходящего, замечать успехи других. В какой-то момент захотелось стать лучшим среди лучших.

Что входит в ваши задачи?

Моя главная задача — операционное и стратегическое управление, но я стараюсь этим не ограничиваться и быть в курсе всех рабочих процессов. Конечно, это не всегда возможно в том объеме, в котором мне бы хотелось.

Что вы сделали, когда пришли на пост президента компании?

Первое, что захотелось поменять, когда я стал президентом, — это восприятие нашего бизнес-подразделения. Мы долгое время были «болезненными и слабыми» на фоне остальных подразделений компании. А мне хотелось доказать, что бизнес здесь, в России и Украине, может быть здоровым и может также расти и развиваться. И мы это доказали. Два года подряд мы выполняли все наши цели — не многим даже самым развитым нашим рынкам такое удавалось. Еще можно сказать, что мы вернулись к истокам, постарались восстановить крепкий фундамент. Если ты продаешь такой товар как пиво, то ты должен понимать из чего складывается его цена, как оно производится, понимать в целом правила продаж, чувствовать и предугадывать желания своего потребителя и так далее. Это базовые вещи, но без них невозможно расти и развиваться.

Что отличает AB InBev?

Компанию, да и отрасль в целом отличает то, что она меняется с колоссальной скоростью. Вплоть до того, что вы можете из отпуска вернуться в совершенно другую компанию. Именно поэтому нам важно, чтобы люди, которые работают у нас, могли меняться с той же скоростью, быстро приспосабливаться к новым вызовам. Наш негласный слоган «Dream big» и это сквозит во всем, что мы делаем, но мы не просто мечтатели, которые что-то придумали и разошлись, а та компания, которая все задуманное всегда реализовывает и не боится кардинальных изменений.

От чего зависит успех в продажах пива?

Самое важное — знать своего потребителя, чувствовать его потребности и предугадывать их. Если тебе это удалось — ты король, твой бренд в топе. Нам, например, удалось с нуля вывести наш бренд BUD в топ премиальных сортов, что при наличии сильных конкурентов с многолетней историей, сделать достаточно сложно.

Что изменилось в компании за 19 лет?

Сама компания изменилась. Когда я пришел в этот бизнес, это была маленькая региональная компания, сегодня же это настоящий мировой лидер не только в производстве пива, но и вообще в секторе FMCG в мире. Таких компаний как наша, наверное, единицы: большая, амбициозная, динамичная. Круто быть ее частью.

AB InBev заключила спонсорский контракт с FIFA. Чему, на ваш взгляд, необходимо уделить больше всего внимания?

С точки зрения российского бизнеса и выполнения наших спонсорских обязательств, наш основной вызов заключается в обеспечении доступности нашего продукта и эффективных его продажах на стадионах и мероприятиях Чемпионата Мира, например, FIFA Fan Fests.

Логистически, это крайне сложное, но необходимое базовое условие. С учетом особенностей потребления, как правило, весь объем продаж приходится на 30 минут до старта матча и перерыв, Чемпионат Мира отличают высокие пиковые нагрузки, что требует колоссального понимания и максимально эффективного взаимодействия всех отделов компании: маркетинга, логистики, производства и так далее. При этом сами продажи в данном случае не являются для нас объемообразующими, это имиджевые продажи. Но мы обязаны сделать так, чтобы все потребители остались довольны, они пришли на праздник.

Какими результатами спонсорства FIFA AB InBev гордится больше всего за 30 лет?

Неуклонный рост ассоциации бренда BUD с Чемпионатом Мира. Спонсорство такого турнира — это своего рода закрытый клуб, членство в котором дорого стоит и носит продолжительный характер. К тому моменту, когда мы стали частью этого «тайного общества», многие спонсоры уже десятилетиями носили свой статус, поэтому тот факт, что нам удалось добиться такого восприятия в глазах потребителей — действительно большой успех.

Случались ли курьезы в подготовке к мероприятию такого формата?

Чемпионат Мира, сам по себе, событие уникальное и удивительное. Провести его в десятки раз сложнее, чем Супербол или Олимпиаду, поэтому больше всего курьезов случается в процессе подготовки к самому турниру. Например, на одном из предыдущих первенств, строители заканчивали прикручивать сидения на трибунах по мере того, как на арену заходили люди перед началом матча. На другом турнире электричество на стадионе подключили только за несколько минут до стартового свистка. Таких историй бесчисленное множество и в России они тоже случались. Наша степень подготовки в рамках Кубка Конфедераций хоть и была выше, чем ожидали, но без таких ситуаций тоже не обошлось. Перед первым матчем на семиэтажном стадионе на Крестовском работал только один грузовой лифт. Нам же предстояло за сутки расставить по разным торговым точкам и этажам порядка двухсот холодильников. Представляете себе масштаб проблемы?

Какова российская аудитория?

Прекрасная у нас аудитория, которая по большому счету ничем не отличается от мировой, за исключением того, что она была лишена возможности пить любимое пиво при просмотре матчей. Перед стартом Кубка Конфедераций нас больше всего волновало, чтобы не было случаев чрезмерного потребления, так как наша компания к этому относится особенно ответственно. Нам неинтересно, чтобы люди на стадионах употребляли слишком много пива, мы этого не поддерживаем и не приемлем, более того, не хотим этим портить праздник. В восторг приводит то, что, несмотря на то, что наша аудитория не видела пива на аренах почти десять лет, ни одного инцидента на фоне употребления алкоголя зафиксировано не было. Это неголословное заявление, мы были в близком контакте со службой безопасности и мониторили ситуацию.