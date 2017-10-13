Дело Харви Вайнштейна, ход которому дали обличительные статьи The New York Times и The New Yorker, продолжает пополняться новыми сюжетами. Вслед за актрисами Гвинет Пэлтроу, Анджелиной Джоли и Азией Ардженто еще несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах и даже насилии. Рассказываем, кто выступил против голливудского продюсера и какими последствиями ему это грозит.
Обвинения в насилии
Сюжет о сексуальном насилии в деле Харви Вайнштейна появился с публикацией статьи
Новые имена
Четвертой женщиной, публично обвинившей Вайнштейна в насилии, стала Роуз Макгоуэн. В сообщениях, адресованных CEO компании Amazon Джеффу Безосу, она написала: «Я говорила, что ХВ (актриса использовала инициалы Вайнштейна. — Esquire) изнасиловал меня. Я говорила об этом снова и снова. Мне сказали, что это не доказано. Я сказала, что доказательство — это я».
При этом The New York Times утверждает, что в 1997 году после «инцидента в гостиничном номере» Вайнштейн и Макгоуэн достигли соглашения, по которому на тот момент 23-летняя актриса получила $100 тысяч. Актриса никак не прокомментировала эту информацию. В
В своей колонке для
Актриса Хизер Грэм заявила, что Вайнштейн завуалированно предлагал ей роль в одном из его фильмов за секс. Получив приглашение обсудить сценарии в гостинице, рассказывает Грэм, она сослалась на занятость и отменила встречу. «Это был конец — я больше не получила ни одной роли в его фильмах», — написала актриса в своей колонке для
Британская модель Кара Делевинь
Среди тех, кто ранее выступил против Вайнштейна, — оскароносная Мира Сорвино, актриса Розанна Аркетт, а также итальянская модель Амбра Баттилана и многие другие.
О чем говорят мужчины
В связи со скандалом вокруг Вайнштейна под удар попали Бен Аффлек — ему припомнили
Бен Аффлек в своем твиттере
Мэтту Деймону пришлось оправдываться за звонок журналистке The New York Times, которая обвинила актера в том, что тот пытался надавить на нее и не дать ход ее расследованию о Вайнштейне. В интервью
С заявлением выступил и Квентин Тарантино, который состоял с Вайнштейном в близких дружеских отношениях. Как отмечает
Тарантино выступил через твиттер американской актрисы Эмбер Тэмблин. В его заявлении говорится: «Всю последнюю неделю я был ошеломлен и разбит сенсационными сообщениями в прессе о Харви Вайнштейне, с которым я дружу последние 25 лет. Мне нужно еще несколько дней, чтобы переварить случившееся, свою боль, эмоции, гнев и воспоминания, после чего я выскажусь об этом публично».
Что происходит с Харви Вайнштейном
Вайнштейна уже уволили из его собственной компании The Weinsterin Company. Кроме того, Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила его членство.
В настоящее время полиция Нью-Йорка расследует обвинения актрисы Лусии Эванс, изложенные в статье The New Yorker. Также стало известно о преступлении сексуального характера, совершенного Вайнштейном в Великобритании в 1980-х. Его расследованием занимается лондонская полиция.
Сам продюсер, по данным
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