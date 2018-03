Дело Харви Вайнштейна, ход которому дали обличительные статьи The New York Times и The New Yorker, продолжает пополняться новыми сюжетами. Вслед за актрисами Гвинет Пэлтроу, Анджелиной Джоли и Азией Ардженто еще несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах и даже насилии. Рассказываем, кто выступил против голливудского продюсера и какими последствиями ему это грозит.

Обвинения в насилии

Сюжет о сексуальном насилии в деле Харви Вайнштейна появился с публикацией статьи The New Yorker . Первой на эту тему высказалась итальянская актриса Азия Ардженто — она рассказала, что продюсер под видом приглашения на вечеринку заманил ее к себе в номер и насильно сделал ей кунилингус. Ардженто рассказала, что после случившегося она чувствовала себя виноватой и впоследствии вступала с Вайнштейном в сексуальную связь. Обвинения в сексуальном насилии также выдвинул один анонимный источник журналиста The New Yorker и актриса Лусия Эванс. Последняя рассказала, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. «Я сказала ему, что не хочу это делать, и я пыталась оттолкнуть его, но, видимо, недостаточно сильно. В конце концов я просто сдалась. Это самое ужасное во всей истории, и именно поэтому ему удавалось столько времени совершать подобное в отношении женщин: они просто сдавались и потом чувствовали себя виноватыми».

Новые имена

Четвертой женщиной, публично обвинившей Вайнштейна в насилии, стала Роуз Макгоуэн. В сообщениях, адресованных CEO компании Amazon Джеффу Безосу, она написала: «Я говорила, что ХВ (актриса использовала инициалы Вайнштейна. — Esquire) изнасиловал меня. Я говорила об этом снова и снова. Мне сказали, что это не доказано. Я сказала, что доказательство — это я».

При этом The New York Times утверждает, что в 1997 году после «инцидента в гостиничном номере» Вайнштейн и Макгоуэн достигли соглашения, по которому на тот момент 23-летняя актриса получила $100 тысяч. Актриса никак не прокомментировала эту информацию. В своем твиттере она запустила кампанию под хэштегом #RoseArmy, призывая кинокомпании и медиа прекратить поддерживать «насильников и педофилов».

Актриса Леа Сейду. Фото: Stephane Cardinale / Getty Images

В своей колонке для The Guardian французская актриса Леа Сейду заявила, что кино — очень тесная индустрия, и всем было известно о привычках Вайнштейна. «Однажды я встретила его в Лондоне на BAFTA, он подкатывал к молодой девушке. В другой раз я видела, как на балу Met Life он пытался убедить женщину переспать с ним. Все могли видеть, что он делает. И это самое отвратительное: все знали, что делает Харви, и никто ничего не предпринял». Сейду рассказала, что стала жертвой домогательств Вайнштейна и еще нескольких прославленных режиссеров — впрочем, их имен актриса не раскрывает. «Если ты женщина и работаешь в киноиндустрии, ты вынуждена постоянно бороться, потому что там царит мизогиния. Иначе почему зарплаты не равны? Почему мужчины зарабатывают больше, чем женщины?», — написала Сейду.

Актриса Хизер Грэм заявила, что Вайнштейн завуалированно предлагал ей роль в одном из его фильмов за секс. Получив приглашение обсудить сценарии в гостинице, рассказывает Грэм, она сослалась на занятость и отменила встречу. «Это был конец — я больше не получила ни одной роли в его фильмах», — написала актриса в своей колонке для The Variety . По ее словам, она решила заговорить после того, как о своем опыте рассказала актриса Эшли Джадд, столкнувшаяся с Вайнштейном в возрасте 20 лет.

Британская модель Кара Делевинь в своем инстаграме рассказала, что прежде чем получить роль в фильме «Тюльпанная лихорадка», который продюсировал Вайнштейн, она столкнулась с домогательствами продюсера. Дело было на стадии прослушиваний, и Вайнштейн хотел, чтобы она целовалась перед ним с женщиной (Делевинь — открытая бисексуалка. — Esquire). Потом он начал к ней приставать и попытался поцеловать ее в губы. «Я остановила его и смогла выбраться из номера. Я все равно получила роль, и с тех пор думала, что она досталась мне из-за того случая. Мне было стыдно, что я снялась в том фильме», — написала она.

Среди тех, кто ранее выступил против Вайнштейна, — оскароносная Мира Сорвино, актриса Розанна Аркетт, а также итальянская модель Амбра Баттилана и многие другие.

Бен Аффлек, Харви Вайнштейн, Мэтт Деймон. Фото: Mireya Acierto / Getty Images

О чем говорят мужчины

В связи со скандалом вокруг Вайнштейна под удар попали Бен Аффлек — ему припомнили его собственное непотребное поведение и инциденты с его братом Кейси Аффлеком — и Мэтт Деймон. Оба актера некоторое время сохраняли молчание, но на этой неделе и Аффлек, и Дэймон выступили с заявлениями.

Бен Аффлек в своем твиттере сообщил , что «огорчен тем, что Вайнштейн использовал свое положение и влияние, чтобы запугивать, домогаться и манипулировать женщинами на протяжении долгих лет» (Вайнштейн продюсировал некоторые работы Аффлека, например фильм «Умница Уилл Хантинг». — Esquire).

Мэтту Деймону пришлось оправдываться за звонок журналистке The New York Times, которая обвинила актера в том, что тот пытался надавить на нее и не дать ход ее расследованию о Вайнштейне. В интервью Deadline он заявил, что хотел лишь заступиться за помощника продюсера Фабрицио Лоренцо (он тоже был фигурантом расследования) и рассказать о своем опыте работы с ним, а сам он ничего не знал об обвинениях.

С заявлением выступил и Квентин Тарантино, который состоял с Вайнштейном в близких дружеских отношениях. Как отмечает The Variety , продюсер даже устраивал вечеринку по случаю помолвки Тарантино в сентябре этого года. Кроме того, The Weinstein Company продюсировала все фильмы режиссера после «Криминального чтива»; из последнего это «Омерзительная восьмерка», «Бесславные ублюдки» и «Джанго Освобожденный».

Тарантино выступил через твиттер американской актрисы Эмбер Тэмблин. В его заявлении говорится: «Всю последнюю неделю я был ошеломлен и разбит сенсационными сообщениями в прессе о Харви Вайнштейне, с которым я дружу последние 25 лет. Мне нужно еще несколько дней, чтобы переварить случившееся, свою боль, эмоции, гнев и воспоминания, после чего я выскажусь об этом публично».

Что происходит с Харви Вайнштейном

Вайнштейна уже уволили из его собственной компании The Weinsterin Company. Кроме того, Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила его членство.

В настоящее время полиция Нью-Йорка расследует обвинения актрисы Лусии Эванс, изложенные в статье The New Yorker. Также стало известно о преступлении сексуального характера, совершенного Вайнштейном в Великобритании в 1980-х. Его расследованием занимается лондонская полиция.

Сам продюсер, по данным The Daily Mail , отправился на лечение в клинику The Meadows в Аризоне, где от пристрастия к викодину лечился знаменитый гольфист Тайгер Вудс. Перед отъездом Вайнштейн обратился к папарации и сказал, что «у него не все в порядке, но он старается и собирается получить помощь».

