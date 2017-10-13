В Дании идет расследование одного из самых громких дел об убийстве последнего времени — в начале августа в районе Копенгагена пропала журналистка Ким Валль, что тело без рук, ног и головы позднее было найдено в прибрежных водах. Главный подозреваемый — датский изобретатель Петер Мадсен.

Журналисты издания The Guardian поговорили с Катериной Клеричи, близкой подругой Валль — они вместе учились в Колумбийском университете, путешествовали по Гаити и работали. Клеричи рассказала, какой была ее подруга.

«Она была полна жизни. Дело не в том, что она была эксцентричной. Скорее, ее неуемное любопытство заставляло Ким видеть красоту во всем — как в обыденном, так и в том, что сильно отличалось от привычного. Казалось, она находила радость в том, чего не могла понять, и ей никогда не было «достаточно», — говорит Клеричи.

Валль родилась в самом южном городе Швеции, Треллеборге, в семье журналистов. Ее отец был фотокорреспондентом, мать — деловым журналистом, пишущим об экономике. В поисках героев для своих статей девушка изъездила пол света: рожденная в Европе, она перебралась в Америку, затем, получив стипендию от Международного женского фонда средств массовой информации, отправила в Уганду. Оттуда Валль полетела на Шри-Ланку, где общалась с Тиграми освобождения Тамил-Илама, повстанческим движением, признанным террористической организацией в ряде стран.

Когда Валль прилетела в Данию, она написала подруге: «Копенгаген супер уютный, я безбожно влюблена!». Журналистка заинтересовалось историей изобретателя — Петера Мадсена, — который собрал первую ракету, еще будучи школьником, а повзрослев, собрал действующую подводную лодку. Она планировала написать о «Ракете Мадсене» большой материал, который, возможно, стал бы книгой.

«Больше всего меня печалит, что она хотела написать справедливый портрет необычного персонажа», — говорит Клеричи.

Журналистку трудно обвинить в безрассудстве. Она всегда брала в поездки солнцезащитный крем, аптечку и перцовый баллончик. А еще — семейную фотографию. «Я научилась этому на тренинге по безопасности журналистов. Нам говорили, что семейное фото может оказаться полезным, если нас похитят», — говорила Валль.

«Она была свободной журналисткой и свободной женщиной. Именно Ким убедила меня купить мой первый вибратор, агрессивное объявление сексуальной независимости. Она была рождена для того, чтобы рассказывать истории и писать», — вспоминает Клеричи.

Как утверждает главный подозреваемый в ее смерти, Петер Мадсен, журналистка умерла от удара люком по голове: «Это был несчастный случай». Но он никак не объясняет, как ее тело оказалось расчлененным, и почему на его компьютере полицейские обнаружили видео с обезглавливанием женщин.

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