Беппи, Стивен и Гуннар в своем «Фольксвагене». 1992 год.
Стивен в женском платье и парике демонстрирует салат из тунца. 1992 год.
Беппи и Гуннар. 1992 год.
Джош, брат Стивена, поет Беппи серенаду. 2003 год.
Стивен работал строителем, танцовщиком в гей-баре, а потом стал барменом. С тех пор как он стал работать по ночам, у него появилось время сидеть с третьим сыном Стромом. 1998 год.
Беппи старается превращать повседневные неурядицы в праздник. После того как в доме затопило подвал, Беппи нарядилась в вечернее платье и пытается развеселить Гуннара. 1993 год.
У Беппи сложные отношения с отцом. Он позировал молча, пока Беппи что-то шептала Иване на заднем плане. 1996 год.
Несмотря на то что ей приходится вести хозяйство и воспитывать четверых детей, Беппи продолжает заниматься искусством. Она сделала коллекцию одежды и рисует комиксы для интернет-сайта, который она основала вместе с сестрой. 1998 год.
Стивен на крыльце с Иваной, Стромом и Кайрой. 2000 год.