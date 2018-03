Как и многие другие голливудские звезды, Бен Аффлек публично осудил поведение Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах и насилии десятки женщин. Актер написал в своем твиттере, что он зол и опечален происходящим, но своим заявлением он только спровоцировал новые обвинения — против себя же.

Аффлеку напомнили, что он сам неоднократно вел себя неподобающим образом. В частности, всплыл эпизод 2003 года, в котором актер в эфире MTV обнял актрису Хилари Бертон, а потом схватил ее за грудь. Пользователи твиттера отметили, что «про это забыли», на что сама Бертон ответила , что всё помнит.

Позднее Аффлек признал, что вел себя неправильно, и извинился перед актрисой.

Свои претензии к актеру высказали еще две женщины. Визажист Аннамари Тендлер заявила, что Аффлек распускал руки по отношению к ней на вечеринке «Золотого глобуса» в 2014 году, а сценарист Джен Статски подтвердила, что на этом же мероприятии с подобным поведением актера столкнулись ее подруги.

I would also love to get an apology from Ben Affleck who grabbed my ass at a Golden Globes party in 2014.