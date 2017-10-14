Как и многие другие голливудские звезды, Бен Аффлек публично осудил поведение Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах и насилии десятки женщин. Актер написал в своем твиттере, что он зол и опечален происходящим, но своим заявлением он только спровоцировал новые обвинения — против себя же.

Аффлеку напомнили, что он сам неоднократно вел себя неподобающим образом. В частности, всплыл эпизод 2003 года, в котором актер в эфире MTV обнял актрису Хилари Бертон, а потом схватил ее за грудь. Пользователи твиттера отметили, что «про это забыли», на что сама Бертон ответила , что всё помнит.

Позднее Аффлек признал, что вел себя неправильно, и извинился перед актрисой.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) October 11, 2017

Свои претензии к актеру высказали еще две женщины. Визажист Аннамари Тендлер заявила, что Аффлек распускал руки по отношению к ней на вечеринке «Золотого глобуса» в 2014 году, а сценарист Джен Статски подтвердила, что на этом же мероприятии с подобным поведением актера столкнулись ее подруги.

I would also love to get an apology from Ben Affleck who grabbed my ass at a Golden Globes party in 2014. — Annamarie Tendler (@amtendler) October 11, 2017

I was also at this party and *multiple* friends had this same exact experience. https://t.co/GlSIllKqAJ — Jen Statsky (@jenstatsky) October 11, 2017

На фоне секс-скандала всплыло еще одно видео с актером, на котором он сажает журналистку к себе на колени и начинает отпускать комментарии по поводу ее груди. «Было бы гораздо лучше, если бы ты делала это шоу топлесс. Зачем ты их прикрыла? Эти груди очень упругие, подозрительно упруги, я бы сказал», — говорит Аффлек на видео, которое было загружено на Youtube еще в 2006 году.

Впрочем, у самой журналистки претензий к актеру нет. На этой неделе она прокомментировала ситуацию The Hollywood Reporter : «Это была игра на камеру. Поймите, мы сделали много подобных интервью. Я продюсировала это шоу, поэтому я вовсе не была жертвой. Как только включались камеры, мы начинали игру. Как только съемка заканчивалась, все прекращалось. Он никогда не трогал меня неподобающим образом и был уважителен ко мне, я должна сказать».

Положение актера усугубляет тот факт, что в последнее время он довольно часто появлялся в компании своего брата Кейси Аффлека, обвинявшегося в сексуальных домогательствах, и поддерживал его в гонке за «Оскар» (Кейси Аффлек получил статуэтку за «лучшую мужскую роль» в драме «Манчестер у моря». — Esqure). Бену Аффлеку напомнили, что обвинения против брата он решил замолчать.

Не в пользу актера играет то, что его карьера тесно связана с Вайнштейном. The Weinstein Company продюсировала фильм «Умница Уилл Хантинг», принесший Аффлеку успех и признание. После этого сотрудничество продолжилось — Вайнштейн и Аффлек вместе работали над фильмами «Влюбленный Шекспир» и «Девушка из Джерси».

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