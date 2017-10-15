С нашумевшего баттла Оксимирона и Гнойного прошло уже достаточно много времени. Отскрипели в комментариях любители аудиокассет и dial-up, школьные учителя занялись делом, а дети вернулись к проверенному развлечению — выпрашивать у родителей «суприм» (одежда марки Supreme. — Esquire) и перепродавать его на авито. Гнойный получил свою порцию Славы (удивительно, что его еще не сделали амбассадором творожных сырков), а лейбл «Антихайп» мелькает в твиттере Тины Канделаки и многочисленных блогах на Youtube. Аналитикой баттла в вечерних новостях пытались заниматься федеральные каналы. Поутихло. Наступила осень.

В отличии от Гнойного, заработавшего себе репутацию беспечного любителя чебупелей, Оксимирон продолжает вести себя как успешный бизнесмен и стойко идет вперед, выпуская после почти двухлетнего молчания сингл «Биполярочка» и попутно готовясь к новой вершине — баттлу на английском языке с Дизастером, который уже сегодня пройдет в Лос-Анджелесе.

Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Оксимирон знают многие. Выпускник Оксфордского университета из интеллигентной семьи, работавший (по его же собственным словам) «кассиром, переводчиком, гидом, ларечником, репетитором, конферансье с офисным планктоном и консультантом с опытом». Именно он считается первым русскоязычным исполнителем, успешно адаптированным и популяризировавшим британский грайм.

Сам Дизастер — фигура для далеких от субкультуры людей достаточно загадочная. Баттл-рэпер мирового уровня и весьма угрожающего вида, заработавший себе статус короля KOTD, аналога известной в России площадки Versus. Этот ливанец американского происхождения входит в топ-5 реперов США по числу проведенных баттлов, некоторые из которых патронировали мастодонты американской рэп-культуры. Кроме баттлов против Canibus и Cassidy известен также своим эмоциональным и агрессивным стилем, зачастую переходящему в фристайл.

Первые разговоры о встрече Оксимирона и Дизастера появились в далеком 2015 году, когда вышел легендарный баттл Окси с Джоннибоем, набравший рекордное количество просмотров (миллион за день, два миллиона за четыре, и сорок миллионов на данный момент) и закрепивший за Оксимироном титул короля русского баттл-рэпа. Этим результатом решил похвастаться Ресторатор (ведущий Versus. — Esquire), отметив в твите организатора американских рэп-баттлов — и лед тронулся. Дизастер вызвал Оксимирона на баттл, а позже дополнил это высказыванием в одном из своих Youtube-видео, где назвал Оксимирона ОксимОроном. «Исковеркал имя = объявил войну :))», — иронично прокомментировал Мирон в твиттере.

видео содержит нецензурную лексику

Переговоры длились два с половиной года, но в конце концов определилась дата и место — 15 октября, Лос-Анджелес, в рамках мероприятия World domination. Баттл будет проходить на английском языке, вход — по билетам.

видео содержит нецензурную лексику

В целом, этот поединок можно назвать эдакой разновидностью рэп-евровидения, своего рода «смотринами» международным рынком русской бизнес-площадки Versus. Условия рекламы в Youtube-роликах канала versusbattle знает каждый школьник — ценник начинается от половины миллиона рублей. Интерес с Запада стоит рассматривать в том числе и как возможность коллабораций, а значит — увеличения рекламных интеграций или повышения цены на существующие.

Вряд ли следует ожидать от этого поединка сумасшедшего накала, а также заниматься любого рода аналитикой. Вне зависимости от того, кто возьмет пальму первенства, выиграют все — Дизастер поднимет просматриваемость своих видео (а следовательно и свой заработок), Ресторатор купит новый BMW, а Оксимирон соберет «Олимпийский».

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«Часто люди приходят посветить *** (лицом) на камеру» — Участники и зрители Versus рассказывают, как впервые попали в клуб 1703 и что они думают о популяризации жанра баттл-рэпа.

Какой ты Гнойный? — В предверии баттла Оксимирона и Дизастера, который состоится 15 октября в Лос-Анджелесе, предлагаем вам пройти тест на знание рэп-сленга.