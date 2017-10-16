В Лос-Анджелесе состоялся баттл Мирона Федорова (Оксимирон) против американского рэпера Dizaster. Переговоры о встрече музыкантов велись с 2015 года, выступила канадская баттл-площадка King of the Dot (KOTD). Поединок проходил на английском языке, хотя оба участника иногда переходили на русский язык.

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Оксимирон начал свое выступление цитатой из фильма «Брат 2»: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?». В панчах обоих рэперов было много политики — они высказывались на тему Украины, Ближнего Востока, противостояния России и США.

Судей на баттле не было, поэтому победителя не объявляли. Смонтированная запись с русскими субтитрами будет опубликовала в понедельник на Youtube-канале KOTD.

Поединок с Дизастером Оксимирон прокомментировал следующим образом: «Живой, счастливый, что смог, обещаю не чсв-шничать, хоть сейчас и сложно) Огромное спасибо всем за поддержку» (ЧСВ — чувство собственной важности. — Esquire).

���Respect & unity. @mrdizaster

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