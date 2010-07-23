Кинотеатр Gaumont Cinema Rosehill в 60-х стал игровым залом.
Кинотеатр Old Granada, вмещавший более 3 000 зрителей, теперь — игровой зал.
Кинотеатр Granada Woolwich стал игровым залом в 1966 году.
Кинотеатр Palace был открыт в 1926 году. Служил игровым залом на протяжении многих лет.
Бывший кинотеатр Odeon. Игровой зал с 1961 года.
Бывший кинотеатр Old Granada.
Бывший кинотеатр Old Granada.
Кинотеатр Astoria в 1971 году был переоборудован в концертную площадку, на которой впоследствии выступали The Rolling Stones, The Doors, David Bowie и Bob Marley. А в 1999 году здесь открылась евангелическая церковь.
Бывший кинотеатр Astoria.
Бывший кинотеатр Granada Woolwich.
Бывший кинотеатр Old Granada.
Бывший кинотеатр Gaumont Cinema Rosehill.
Бывший кинотеатр Palace.
Бывший кинотеатр Granada Woolwich.
Кинотеатр Gaumont Eltham Hill стал игровым залом в 1970 году.
Бывший кинотеатр Old Granada.
Бывший кинотеатр Coronet. С 2001 года — евангелическая церковь.