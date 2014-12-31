Крис, 15 лет, и Эмили, 13 лет, США</br>В 2006 году у Криса и Эмили начался роман. Крис живет в Нью-Йорке, Эмили — в Висконсине. Они встречаются один раз в год — в лагере «Закат». В ожидании этой встречи они каждый день по несколько раз общаются по телефону.