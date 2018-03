В Беверли-Хиллз прошел благотворительный вечер фонда amfAR, который занимается поддержкой исследований по изучению и лечению СПИДа и профилактике ВИЧ. Ведущим мероприятия выступил Джеймс Корден, известный по ток-шоу The Late Late Show на CBS и Carpool Karaoke. Комик пошутил на самую обсуждаемую тему в Голливуде — секс-скандал с Харви Вайнштейном, но не все оценили его юмор.

«Прекрасный вечер в Лос-Анджелесе сегодня. Настолько прекрасный, что Харви Вайнштейн уже пригласил кого-то в свой номер, чтобы ему сделали массаж, -иронизировал он со сцены. — Все эти дни мы следили за неприятностями Харви Вайнштейна, и это была странная неделька. (Корден использовал игру слов — to be in hot water, что в переводе с англ. языка означает «влипнуть», «испытывать неприятности». — Esquire). Спросите любую женщину, наблюдавшую за ним в ванной».

Straight out gate, host @JKCorden with Harvey Weinstein jokes. Too soon? Some laughs, some groans #amfARLosAngeles pic.twitter.com/nx88w5UwUe — Chris Gardner (@chrissgardner) October 14, 2017

Не все зрители оценили шутку. На Кордена посыпался шквал критики, а его выходку назвали «свинством».

«Позор этой свинье и каждому, кто хрюкал вместе с ней», — написала в своем Twitter актриса Азия Ардженто, ранее обвинившая Вайнштейна в сексуальном насилии.

Shame on this pig and everyone who grunted with him #amfARLosAngeles https://t.co/0SujRNCzd9 — Asia Argento (@AsiaArgento) October 15, 2017

Ее поддержала актриса Роуз Макгоуэн, также рассказавшая о домогательствах продюсера. «Ты гребаная свинья», — написала она, приложив видео с речью Кордена.

YOU MOTHERFUCKING PIGLET https://t.co/UU9LitO9zJ — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 15, 2017

Позже комик принес извинения за неудачную шутку.

«Я хочу уточнить, что сексуальное насилие — это не смешно. Я не пытался приуменьшить тяжесть непростительного поведения Харви, а, напротив, хотел пристыдить его — обидчика, а не жертв. Я сожалею, если обидел кого-то, это не хотел этого», — написал он.

but to shame him, the abuser, not his victims. I am truly sorry for anyone offended, that was never my intention. (2/2) — James Corden (@JKCorden) October 15, 2017

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся 5 октября, когда The New York Times опубликовал разоблачительную статью о том, что продюсер в течение 30 лет домогался до актрис и работниц киноиндустрии. Магнат был отправлен на лечение, от него отвернулись коллеги и друзья, ушла жена, затем Вайнштейн был уволен из собственной компании The Weinstein Company, а теперь Члены Американской киноакадемии исключили его из организации.

