До берегов Великобритании добрался ураган Офелия, принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии, из-за чего небо окрасилось в красный цвет. Собрали фотографии из Instagram очевидцев.

Публикация от Alice Carrington (@mrscarebearington) Окт 16 2017 в 9:38 PDT

Публикация от marta��� (@martafalduto) Окт 16 2017 в 9:36 PDT

Публикация от Grace Metcalfe (@gracemetcalfee) Окт 16 2017 в 9:36 PDT

Публикация от Meiszy (@meiszypix) Окт 16 2017 в 9:36 PDT

Публикация от Laura Evans (@lau_evs) Окт 16 2017 в 9:31 PDT

Публикация от Chloe Jackson (@chlomo89) Окт 16 2017 в 9:31 PDT