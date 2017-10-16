Истории Путешествия Ураган Офелия окрасил небо над Англией в красный цвет Toby Melville / Reuters До берегов Великобритании добрался ураган Офелия, принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии, из-за чего небо окрасилось в красный цвет. Собрали фотографии из Instagram очевидцев. Далее Стеклянный мост в Китае пошел трещинами. Это шутка, но туристов не предупредили Далее Uber больше не будет доступен в Лондоне Публикация от Alice Carrington (@mrscarebearington) Окт 16 2017 в 9:38 PDT Публикация от marta��� (@martafalduto) Окт 16 2017 в 9:36 PDT Публикация от Grace Metcalfe (@gracemetcalfee) Окт 16 2017 в 9:36 PDT Публикация от Meiszy (@meiszypix) Окт 16 2017 в 9:36 PDT Публикация от Laura Evans (@lau_evs) Окт 16 2017 в 9:31 PDT Публикация от Chloe Jackson (@chlomo89) Окт 16 2017 в 9:31 PDT Публикация от James Morley (@jamesinealing) Окт 16 2017 в 9:27 PDT 16 октября 2017 Далее Это странное место «Камчатка»