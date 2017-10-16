Toby Melville / Reuters

До берегов Великобритании добрался ураган Офелия, принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии, из-за чего небо окрасилось в красный цвет. Собрали фотографии из Instagram очевидцев.

Стеклянный мост в Китае пошел трещинами. Это шутка, но туристов не предупредили
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