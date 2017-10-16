В сети появился первый трейлер фильма «Осколки» — режиссерского дебюта актрисы Алисы Хазановой («Последняя сказка Риты», «Краткий курс счастливой жизни»). Съемки проходили в Нью-Йорке; сама картина полностью снята на английском языке. Хазанова объясняет свой выбор тем, что какое-то время жила в США и интересуется американской драматургией.

Это фильм о супружеской паре, переживающей кризис, о том, как сложна и изменчива человеческаяя память и о том, как сильно в нас желание прожить другую жизнь — какой бы внешне благополучной ни была эта, проживаемая в реальном времени.

Фильм выходит в прокат 2 ноября.