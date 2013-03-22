Имя неизвестно
Маунт-Хаген, Папуа — Новая Гвинея, 1998 год
Эндрю Кокс
Мельбурн, Австралия, 1998 год
Аннелис Шуберт
Сидней, Австралия, 1997 год
Имена неизвестны
Маунт-Хаген, Папуа — Новая Гвинея, 1998 год
Бен Фолдс
Аделаида, Австралия, 2004 год
Кормак и Коллум Кенне
Сидней, Австралия, 2009 год
Имя неизвестно
Папуа — Новая Гвинея, 1998 год
Крис
Нхил, Австралия, 2001 год
Эттикай Рубен
Сидней, Австралия, 2005 год
Кормак и Коллум Кенне
Сидней, Австралия, 2004 год
Дэвид Уэнем
Портси, Австралия, 1998 год
Джоан Кэмпбелл
Сидней, Австралия, 2000 год
Мартин Мишкульниг
Сидней, Австралия, 2006 год
Ник Кейв
Мельбурн, Австралия, 2001 год
Ник Робинсон
Новый Южный Уэльс, Австралия, 2009 год
Тэмми Нау
Сидней, Австралия, 2001 год
Рик Флетчер
Крайстчерч, Новая Зеландии, 1998 год
Ювонна Маргула
Национальный парк Какаду, Австралия, 1998 год
Анни Финстерер
Новый Южный Уэльс, Австрали, 2007 год
Ай Вэйвэй
Сидней, Австралия, 2008 год