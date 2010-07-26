Охранник тюрьмы наблюдает с насыпи, как заключенные идут из тюремных спален к сборному пункту.
Пациенты и волонтеры хосписа тюрьмы «Ангола» дожидаются, когда охранники откроют запертые двери процедурного кабинета при тюремном госпитале.
Так как волонтеры сами являются заключенными, они подлежат самой строгой проверке, и к ним полностью применяются все меры предосторожности и ограничения, принятые в тюрьме «Ангола».
Фелтон Лав (справа) присматривает за Тимоти Майнором в больничном дворе тюрьмы «Ангола». Лав добровольно вызвался заботиться о Майноре, который страдает от опухоли мозга. Майнор практически потерял мышечный контроль. Чтобы вытащить Майнора из постели, Лав привязал его к инвалидному креслу простынями.
Волонтер Рэндолф Мэтью (крайний справа) демонстрирует Полу Кроловицу, Карло Дисальво, Джозефу Греко, как делать массаж их другу Ричарду Лиджетту. Лиджетт — пациент хосписа, у которого диагностирован рак легких и печени. До болезни Лиджетт работал в тюрьме плотником и обучал Кроловица, Дисальво и Греко своему ремеслу в столярной мастерской.
Нола Фоунтнот (в центре) играет на электронном органе и поет церковные гимны для Джимми Бернетта, пока тот спит. Фоунтнот, тюремный капеллан на пенсии, навещает пациентов тюремного госпиталя каждую неделю.
Волонтер хосписа Рэндолф Мэтью молится в ожидании тюремного врача, который должен засвидетельствовать смерть Джимми Бернетта. Сотрудники хосписа, которые ухаживали за Бернеттом, должны дождаться, когда врач объявит Бернетта мертвым, прежде чем приступить к последующим процедурам: обмыванию тела и перевозке его в морг.
Кэлвин Дюма (слева) ухаживает за Джорджем Александером. Александер — пациент хосписа, умирающий от рака мозга и легких. Дюма и Александер были ближайшими друзьями более 30 лет, которые они провели в заключении в «Анголе». С разрешения охраны и при поддержке сотрудников на своей тюремной работе Дюма остается с Александером целыми днями. «Кажется, когда я рядом, ему лучше, а когда меня нет — хуже — говорит Дюма».
Носок Джорджа Александера помечен его тюремной кличкой Приведение. Это прозвище он получил в честь героя своего любимого мультфильма «Каспер, дружелюбное приведение».
Волонтеры вывозят гроб с телом Джорджа Александера из тюремного госпиталя к машине скорой помощи, в которой его повезут навстречу полированному деревянному катафалку и процессии скорбящих.
Ллойд Боун, заключенный государственной тюрьмы штата Луизиана, управляет катафалком с телом своего товарища Джорджа Александера, скончавшегося в возрасте 55 лет. Боун и катафалк, сделанный им и другими заключенными-плотниками, представляют собой пример того, как заключенные при поддержке начальника тюрьмы Берла Кейна устраивают достойные похороны для своих скончавшихся товарищей.
Заключенные идут от главного здания тюрьмы к автобусной остановке на территории государственной тюрьмы «Ангола».