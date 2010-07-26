Кэлвин Дюма (слева) ухаживает за Джорджем Александером. Александер — пациент хосписа, умирающий от рака мозга и легких. Дюма и Александер были ближайшими друзьями более 30 лет, которые они провели в заключении в «Анголе». С разрешения охраны и при поддержке сотрудников на своей тюремной работе Дюма остается с Александером целыми днями. «Кажется, когда я рядом, ему лучше, а когда меня нет — хуже — говорит Дюма».