Канадская площадка King of the Dot опубликовала в своем Youtube-канале полную версию баттла Оксимирона и Дизастера с русскими и английскими субтитрами.

Осторожно, на видео звучит нецензурная лексика!

Баттл, переговоры о котором велись почти два года, состоялся 15 октября в Лос-Анджелесе. Поединок не судили, но отсутствие победителя никак не повлияло на зрелищность шоу.

В своих выступлениях рэперы много говорили о политике: Дизастер неоднократно упоминал Украину, а Оксимирон говорил о войне Америки с арабским миром (У Дизастера ливанские корни. — Esquire). На баттле звучал английский, русский, арабский и немецкий языки.

После баттла Оксимирон написал в своем твиттере, что «роняет Запад», а также поблагодарил за поддержку зрителей и фанатов.