Представитель Северной Кореи призвал страны ООН не поддерживать военные действия США, направленные против Пхеньяна, если они хотят избежать возмездия со стороны КНДР, сообщает Reuters . Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической отметки и ядерная война может начаться в любой момент».

«Вся территория США находится в зоне полета наших ракет, и если американцы осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, им не избежать жестокого наказания», — закончил северокорейский дипломат.

Также Ким Ин Рен предостерег страны ООН от поддержки американской политики против Пхеньяна, пригрозив возмездием со стороны КНДР. «Пока никто не участвует в военных действиях США против КНДР, мы не собираемся использовать ядерное оружие, или угрожать его применением любой стране», — закончил он.

Reuters сообщает, что Китай давно пытается усадить стороны конфликта за стол переговоров, однако США и Япония делают это неохотно, пока Северная Корея продолжает разрабатывать ракеты с ядерной боеголовкой, способные поразить Соединенные Штаты. Заместитель госсекретаря США Джон Саливан, в свою очередь, отметил американские дипломаты не исключают возможности прямых переговоров с КНДР, но «готовятся к худшему».

Напомним, 16 октября санкции против Северной Кореи ввели Россия и страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин ограничил сотрудничество России с КНДР в научно-технической сфере — впредь оно допустимо только при условии, что не способствует развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Ограничительные меры Евросоюза касаются запрета импорта или покупки нефтепродуктов из Северной Кореи, а также передачи сырой нефти в КНДР.