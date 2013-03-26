4 способа заработать, переодевшись в священника

КОНТРАБАНДА В январе 2013-го литовские пограничники задержали автомобиль, в котором переодетые ксендзами контрабандисты везли 6400 пачек белорусских сигарет «Премьер» стоимостью 12 000 евро. Стоит отметить, что за два месяца до этого белорусские пограничники задержали на реке Неман плот с грузом сигарет, который сопровождали два водолаза, однако католического облачения на них не было.

ОГРАБЛЕНИЕ В 2004 году в помещение алмазной биржи в Париже зашел преступник, переодетый раввином и под предлогом сбора средств для благотворительных еврейских организаций похитил драгоценностей на $1 миллион. Как сообщил представитель французской полиции, преступление было совершено с учетом того факта, что среди работников биржи есть несколько евреев.

НАРКОТРАФИК Как стало известно из сообщения швейцарской полиции, в 2012 году в аэропорту Цюриха был задержан 37-летний гражданин Румынии, облаченный в костюм баптистского священника. Полицейские заметили, что у мужчины отсутствует Библия и, отправив лжесвященника на дополнительный досмотр, нашли в его желудке около 0,5 килограмма кокаина, упакованного в капсулы.

КРАЖА Летом 2010 года переодетый в сутану гражданин Венесуэлы пришел в римскую библиотеку Досточтимого английского колледжа, основанную в XIV веке, и попытался вынести семь старинных фолиантов общей стоимостью 25 000 евро. Полиция задержала вора на выходе из здания, однако, вжившись в роль, злоумышленник благословил арестовавших его полицейских.

«Он сказал, что служит при методистской церкви Святого Луки. И это было как красный флаг: он просто не был похож на священника, с такой-то шевелюрой». Чак Максвелл, житель города Килгор (Техас) о лжесвященнике, вымогавшем деньги

Существуют ли фальшивые храмы

Весной 2010 года милиция Санкт-Петербурга задержала мошенников, представлявшихся служителями РПЦ и за деньги отпевавших усопших в Елизаветинской больнице. Также лжесвященники построили на территории больницы церковь, где всем желающим предлагали за отдельную плату помолиться святым мощам. По сообщению ГУВД, руководил группой бывший игумен, известный как «отец Лурье» и обвиненный ранее в создании «Клуба самоубийц» и доведении нескольких человек до самоубийства. Впрочем, до суда дело так и не дошло.

3 нелегальных предмета, пронесенные в Библии



ПИСТОЛЕТ В 1970 году американец Джордж Райт совершил побег из тюрьмы и примкнул к леворадикальной группировке «Армия черного освобождения». Через два года, пронеся на борт спрятанный в Библии пистолет, Райт вместе с сообщниками угнал самолет, который по его приказу сел в Алжире, где преступники получили выкуп за пассажиров и скрылись. Райт был обнаружен в 2011 году в Лиссабоне, однако Португалия отказалась выдать его США.

ЭКСТАЗИ После того как посылка, отправленная 28-летней Латойей Джонс в тюрьму, вернулась на почту, полиция штата Южная Каролина начала в отношении женщины проверку. В посылке были обнаружены две Библии, внутри которых находились таблетки экстази и 28 граммов кокаина. При обыске в доме Джонс были также обнаружены наркотики, что позволило предъявить ей обвинение в распространении запрещенных препаратов.

КОКАИН В 2000 году в международном аэропорту Медельина (Колумбия) была задержана пожилая супружеская пара, привлекшая внимание полицейских огромным изданием Библии. Как показал досмотр, направляющиеся в Мексику супруги спрятали в книге около 3 кг кокаина. Впоследствии шеф полиции Медельина Рубен Карильо заявил: «Подозрения появились, когда мы взяли Библию в руки и удивились тому, насколько она тяжелая».

3 преступника, ставшие священниками

МОИСЕЙ МУРИН Согласно житию, эфиопский святой, известный также как Черный Моисей, жил в IV веке и был рабом, а затем стал главарем банды разбойников. Но в один из дней Моисей отрекся от прежней жизни, уверовал в Бога и ушел в монастырь. Впоследствии Мурин стал иеродиаконом, но в возрасте 75 лет был убит бывшим друзьями-разбойниками. Память Моисея Мурина, которому принято молиться об исцелении от запоев, почитают 28 августа.

МЭТЬЮ МАРТИНСОН Получив четыре года тюрьмы за нападение на почту, Мэтью Мартинсон познакомился с местным капелланом, который, по признанию самого Мартинсона, изменил его жизнь. После освобождения из заключения он получил духовное образование, а в 2010 году был рукоположен архиепископом Англиканской церкви Джоном Сентаму. В настоящее время бывший преступник служит в церкви Святого Николая в Беверли (графство Йоркшир).

АРТУР ЧЕРОНСКИЙ Впервые Черонский попал в тюрьму за убийство в 1990 году, а, освободившись, ограбил пункт обмена валют и попал в тюрьму снова. После этого за различные правонарушения Черонский получил еще несколько сроков, а затем, во время очередного заключения, вступил в религиозный кружок. Выйдя из тюрьмы, Черонский твердо решил посвятить себя служению Богу, и в настоящий момент бывший преступник служит пастором польской Евангелистской церкви.

2 случая ареста за переодевание в священника

В августе 2012 года полиция задержала 13 человек, переодевающихся в рясы возле Слудской церкви в Перми. Все присутствующие были доставлены в отделение, однако в ходе проверки выяснилось, что задержанные лишь планировали снять около церкви видеоролик. После дачи показаний все задержанные были отпущены.

В декабре 2011 года суд Кипра отпустил 17 английских туристов, которых задержали за оскорбление католической церкви. По данным полиции, туристы отправились на прогулку в рясах монашек и нижнем белье, однако, как установило следствие, у прогулки не оказалось ни одного свидетеля, кроме, собственно, самих полицейских.

«Это идет вразрез с моей моралью и убеждениями. Но совершить этот поступок меня заставила мафиозная группа, у меня не было выбора». Фабио Рикардо Родригес, священник, задержанный в «Шереметьево» с 780 г кокаина

Преступления переодетых священнослужителями преступников





















Религиозная принадлежность священников, в которых переодевались преступники









