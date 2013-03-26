4 способа заработать, переодевшись в священника
КОНТРАБАНДА В январе
ОГРАБЛЕНИЕ В 2004 году в помещение алмазной биржи в Париже зашел преступник, переодетый раввином и под предлогом сбора средств для благотворительных еврейских организаций похитил драгоценностей на $1 миллион. Как сообщил представитель французской полиции, преступление было совершено с учетом того факта, что среди работников биржи есть несколько евреев.
НАРКОТРАФИК Как стало известно из сообщения швейцарской полиции, в 2012 году в аэропорту Цюриха был задержан
КРАЖА Летом 2010 года переодетый в сутану гражданин Венесуэлы пришел в римскую библиотеку Досточтимого английского колледжа, основанную в XIV веке, и попытался вынести семь старинных фолиантов общей стоимостью 25 000 евро. Полиция задержала вора на выходе из здания, однако, вжившись в роль, злоумышленник благословил арестовавших его полицейских.
Существуют ли фальшивые храмы
Весной 2010 года милиция Санкт-Петербурга задержала мошенников, представлявшихся служителями РПЦ и за деньги отпевавших усопших в Елизаветинской больнице. Также лжесвященники построили на территории больницы церковь, где всем желающим предлагали за отдельную плату помолиться святым мощам. По сообщению ГУВД, руководил группой бывший игумен, известный как «отец Лурье» и обвиненный ранее в создании «Клуба самоубийц» и доведении нескольких человек до самоубийства. Впрочем, до суда дело так и не дошло.
3 нелегальных предмета, пронесенные в Библии
ПИСТОЛЕТ
В 1970 году американец Джордж Райт совершил побег из тюрьмы и примкнул к леворадикальной группировке «Армия черного освобождения». Через два года, пронеся на борт спрятанный в Библии пистолет, Райт вместе с сообщниками угнал самолет, который по его приказу сел в Алжире, где преступники получили выкуп за пассажиров и скрылись. Райт был обнаружен в 2011 году в Лиссабоне, однако Португалия отказалась выдать его США.
ЭКСТАЗИ
После того как посылка, отправленная
КОКАИН
В 2000 году в международном аэропорту Медельина (Колумбия) была задержана пожилая супружеская пара, привлекшая внимание полицейских огромным изданием Библии. Как показал досмотр, направляющиеся в Мексику супруги спрятали в книге около 3 кг кокаина. Впоследствии шеф полиции Медельина Рубен Карильо заявил: «Подозрения появились, когда мы взяли Библию в руки и удивились тому, насколько она тяжелая».
3 преступника, ставшие священниками
МОИСЕЙ МУРИН Согласно житию, эфиопский святой, известный также как Черный Моисей, жил в IV веке и был рабом, а затем стал главарем банды разбойников. Но в один из дней Моисей отрекся от прежней жизни, уверовал в Бога и ушел в монастырь. Впоследствии Мурин стал иеродиаконом, но в возрасте 75 лет был убит бывшим друзьями-разбойниками. Память Моисея Мурина, которому принято молиться об исцелении от запоев, почитают 28 августа.
МЭТЬЮ МАРТИНСОН Получив четыре года тюрьмы за нападение на почту, Мэтью Мартинсон познакомился с местным капелланом, который, по признанию самого Мартинсона, изменил его жизнь. После освобождения из заключения он получил духовное образование, а в 2010 году был рукоположен архиепископом Англиканской церкви Джоном Сентаму. В настоящее время бывший преступник служит в церкви Святого Николая в Беверли (графство Йоркшир).
АРТУР ЧЕРОНСКИЙ Впервые Черонский попал в тюрьму за убийство в 1990 году, а, освободившись, ограбил пункт обмена валют и попал в тюрьму снова. После этого за различные правонарушения Черонский получил еще несколько сроков, а затем, во время очередного заключения, вступил в религиозный кружок. Выйдя из тюрьмы, Черонский твердо решил посвятить себя служению Богу, и в настоящий момент бывший преступник служит пастором польской Евангелистской церкви.
2 случая ареста за переодевание в священника
В августе 2012 года полиция задержала 13 человек, переодевающихся в рясы возле Слудской церкви в Перми. Все присутствующие были доставлены в отделение, однако в ходе проверки выяснилось, что задержанные лишь планировали снять около церкви видеоролик. После дачи показаний все задержанные были отпущены.
В декабре 2011 года суд Кипра отпустил 17 английских туристов, которых задержали за оскорбление католической церкви. По данным полиции, туристы отправились на прогулку в рясах монашек и нижнем белье, однако, как установило следствие, у прогулки не оказалось ни одного свидетеля, кроме, собственно, самих полицейских.
Преступления переодетых священнослужителями преступников
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Религиозная принадлежность священников, в которых переодевались преступники
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Составлено на основании криминальных сводок сайтов www.kltv.com, www.metro.co.uk, journals. www.democraticunderground.com, www.cinews.ie, abs-cbnnews.com, www.catholicnewsagency.com, www.philstar.com, johnsanidopoulos.com, newsru.com, www.kuzbassnews.ru, www.irkutsk.sibnovosti.ru, www.crims.ru, www. portal-credo.info, legalru.ru, www.provolochek.ru, www.golosislama.ru, lenta.ru, www.pravda.ru, sem40.ru, www.zman.com, www.jewish.ru, www.baltinfo.ru, www. luxury-info.ru, kp.ru, www.jesuschrist.ru, www. earth-chronicles.ru, www.rusk.ru, www.gorodkiev.com.ua, kiev.vgorode.ua, www.finam.info.