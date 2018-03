Прошло чуть больше недели с тех пор, как издание The New York Times опубликовало шокирующее расследование о сексуальных домогательствах к молодым актрисам со стороны легендарного продюсера Харви Вайнштейна. Все началось с нескольких обвинений, но сейчас счет женщин, обвиняющих Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии уже идет на десятки. Мы составили полный список обвинительниц и приводим их заявления.

ЭШЛИ ДЖАДД

В интервью The New York Times Эшли Джадд рассказала, что познакомилась с Вайнштейном в 1997 году во время работы над фильмом «Целуя девушек». Тогда продюсер пригласил ее на встречу в один из отелей Беверли Хиллз, что актриса приняла за приглашение на завтрак. Но когда она приехала на встречу, Вайнштейн вызвал ее в свой номер. Когда Джадд поднялась, продюсер встретил ее в одном халате, предложил сделать ему массаж и понаблюдать за тем, как он принимает душ.

«Как поскорее убраться из этой комнаты, не поссорившись с Харви Вайнштейном?», — думала Джадд тогда. «Я говорила «нет» много раз, но он всегда предлагал что-то еще в ответ. Это был торг, принудительный торг. Меня охватила паника, я чувствовала себя в ловушке», — говорит актриса. В итоге, чтобы покинуть номер, она пошутила, что должна получить «Оскар» за фильм Вайнштейна, прежде чем позволит ему прикоснуться к себе.

Позже Эшли Джадд призналась, что «женщины обсуждали между собой Харви Вайнштейна на протяжении долгих лет, но были не те времена, чтобы говорить об этом публично».

ЗОИ БРОК

Модель Зои Брок разместила на платформе Medium post откровенный пост о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна на Каннском кинофестивале в 1997 году.

«Как модель я привыкла отшивать хищных мужчин и гадких извращенцев», — написала она. Именно поэтому сначала продюсер не пугал ее, так что модель согласилась пройти в его номер для некой групповой встречи. В действительности Брок осталась с Вайнштейном наедине.

Он вышел к ней обнаженный и стал спрашивать, не желает ли она сделать ему массаж. Модель немедленно заперлась от него в ванной, после чего раскритиковала его. Брок пишет, что продюсер тут же начал извиняться.

«Я чувствовала, что он искренне раскаивается. Он почти плакал. Но я также должна сказать, что он даже не осознавал, насколько беспорядочными были эти «извинения». Как много девушек было там? Неужели это дерьмо происходило каждый день?», — написала Зои.

РОУЗ МАКГОУЭН

Если верить скандальной статье в Times, Макгоуэн достигла соглашения с Харви Вайнштейном в 1997 году после инцидента в его номере во время кинофестиваля Sundance Film Festival. В качестве компенсации продюсер выплатил актрисе $100 000, но это не было признанием вины. Магнат лишь хотел «избежать судебного разбирательства и купить перемирие», утверждает Times. И если сначала Макгоуэн отказывалась комментировать статью, то после разразившейся вокруг Вайнштейна бури она опубликовала в своем Twitter серию обличающих постов, где открыто заявила: «Харви Вайнштейн изнасиловал меня».

ЛОРА МЭДДЕН

Лора Мэдден работала на Вайнштейна в 1991 году. Тогда он предлагал ей массаж в отелях Дублина и Лондона. «Это было очень манипулятивно», — рассказала она в разговоре с Times. «Ты постоянно спрашиваешь себя — неужели я единственная, кто столкнулся с подобной проблемой?»

ЛИЗА КЭМПБЭЛЛ

После выхода статьи Times художница и писательница Лиза Кэмпбелл опубликовала в издании The Times of London материал, в котором рассказала, что обвинения в сторону Вайнштейна показались ей «поразительно знакомыми». Она вспомнила встречу с продюсером, произошедшую в 1995 году. Тогда Кэмпбелл оказалась в его номере и поспешила удалиться, как только он предложил ей «запрыгнуть к нему в ванную».

ЛОРЕН СИВАН

Во время телешоу Sunday Night with Megyn Kelly на NBC актриса Лорен Сиван рассказала, что Харви Вайнштейн приставал к ней в ресторане Manhattan’s Ciprian, который был в тот момент закрыт для публики, начал мастурбировать прямо перед ней и эякулировал в цветочный горшок. «Я не могла поверить в то, свидетелем чего я стала», — говорит Сиван. «Это было отвратительно и даже жалко… Этот грубый акт был мерзким сам по себе, но самой унизительной его частью стал тот факт, что 20 минутами ранее у нас был потрясающий разговор, и я чувствовала себя великолепно, польщенная его вниманием. И после этого несколько минут спустя он говорит мне: «Стой здесь и не шуми». Он разрушил все теплые чувства к нему, и я осознала: «О, вот, что это все значит».

АЗИЯ АРДЖЕНТО

В разговоре с Ронаном Фарроу из The New Yorker для еще одного разоблачительного материала против Харви Вайнштейна актриса Азия Ардженто рассказала, что продюсер пригласил ее на вечеринку в отеле Hôtel du Cap-Eden-Ro на Лазурном берегу, но по прибытии она обнаружила, что в своем номере Вайнштейн один. Облачившись в халат, он принудил ее к оральному сексу, хотя она непрерывно просила его остановиться. «Он ужасал меня, он был таким большим. Это не заканчивалось. Это был ночной кошмар», — поделилась актриса. Ее встречи с Вайнштейном повторялись несколько раз в следующие пять лет, и она утверждает, что чувствовала себя «обязанной» исполнять его прихоти. «После изнасилования он победил», — провела она черту в The New Yorker.

ДЖЕССИКА БАРТ

Для той же статьи в The New Yorker актриса Джессика Барт рассказала, что во время проведения «Золотого глобуса» в 2011 году Харви Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу, чтобы поговорить о ее карьере. Когда она приехала в отель, он позвонил и сказал подняться в его номер, где она обнаружила суши и шампанское. Продюсер предложил ей роль в фильме и стал требовать сделать массаж, от чего Барт отказалась и попыталась уйти. Тогда он вспылил и сказал, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис» перед встречей с одной из его руководительниц. «Он дал мне ее номер, я ушла и начала рыдать», — рассказала актриса.

ЭММА ДЕ КОН

Французская актриса и режиссер Эмма де Кон рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, где заявил, что рассматривает ее на роль в одной из своих картин, и попросил зайти в его номер, чтобы получить копию книги, которую якобы и собирался экранизировать. В номере Вайнштейн ушел в ванну, а вышел из нее обнаженный и с эрекцией.

«Я была ошеломлена, но не хотела показывать ему этого, потому что чувствовала, что, чем больше я теряюсь, тем сильнее он возбуждается», — поделилась де Кон.

ДОУН ДАННИНГ

Дизайнер по костюмам Доун Даннинг познакомилась с Харви Вайнштейном в 2003 году в ночном клубе — на тот момент она работала там официанткой и мечтала о карьере актрисы. По ее словам, магнат пообещал устроить ей пробы в картине, продюсируемой его компанией Miramax, и назначил встречу в отеле. Когда Даннинг приехала, он встретил ее в халате и, выложив перед девушкой три контракта, заявил, что она может подписать их, если согласится на секс втроем. Ошеломленная подобным предложением Даннинг решила, что Вайнштейн шутит, на что тот немедля ответил: «Ты никогда не реализуешь себя в этом бизнесе. Он работает именно так».

На этом моменте девушка покинула номер продюсера и не перестала отвечать на звонки его ассистента. После этого она решила не строить карьеру актрисы и занялась дизайном костюмов.

АМБРА БАТТИЛАНА

Итальянская модель стала жертвой домогательств Харви Вайнштейна в 2015 году и заявила на него в полицию Нью-Йорка. На следующий день, вооружившись прослушкой, она встретилась с ним в отеле Манхэттена и записала разговор, который теперь опубликован в расследовании The New Yorker. На аудио слышно, что Вайнштейн трогал Баттилану за грудь, описывая подобное поведение как «привычное», а также настаивал, чтобы она присоединилась к нему в ванной, предупреждая: «Не разрушай свою дружбу со мной за 5 минут».

МИРА СОРВИНО

Актриса и обладательница «Оскара» Мира Сорвино рассказала The New Yorker, что во время кинофестиваля Toronto Film Festival в 1995 году Харви Вайнштейн преследовал ее и пытался сделать массаж в номере отеля, а несколько недель спустя и вовсе заявился к ней домой. «Я открыла дверь напуганная, размахивая своим 9-килограммовым чихуахуа перед собой, как будто он мог мне помочь», — вспоминает актриса. Она соврала магнату, что ее парень приедет совсем скоро, после чего тот поспешил удалиться. Это спасло Сорвино от домогательств, но, по ее убеждению, неблагоприятно отразилось на ее карьере, которая перестала развиваться так стремительно, как ранее.

«На это могут быть разные причины, но я определенно чувствовала холод в свой адрес и понимала, что это связано с моим отказом Харви Вайнштейну», — подытожила она.

ЛЮСИЯ СТОЛЛЕР

Люсия Столлер встретила Харви Вайнштейна в 2004 году, когда еще училась в колледже и только начинала актерскую карьеру. Он пригласил ее на кастинг, где девушка осталась с ним один на один. По словам девушки, магнат «одновременно льстил и унижал ее, заставляя думать плохо о себе самой», после чего принудил ее заняться с ним оральным сексом, несмотря на ее возражения.

«Я старалась сбежать, но, быть может, недостаточно сильно. Я не хотела бить его или драться с ним. Я просто сдалась. Это самая ужасная часть всего этого и причина, по которой он мог проделывать подобное со многими женщинами на протяжении стольких лет: люди сдаются, а потом чувствуют вину», — поделилась Столлер с The New Yorker.

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ

Гвинет Пэлтроу столкнулась с Харви Вайнштейном, когда ей было 22 года и ее только что отобрали на роль в продюсируемом компанией Miramax Films фильме «Эмма». Магнат пригласил актрису в свой номер, где предложил совместно принять ванну и сделать массаж. Напуганная девушка отказалась и рассказала о произошедшем Бреду Питту, с которым встречалась на тот момент. На этой почве между актером и продюсером произошел конфликт, вскоре после которого Вайнштейн вызвал Пэлтроу, долго на нее кричал и грозил увольнением за огласку случившегося в отеле.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

Анджелина Джоли прокомментировала свое отношение к продюсеру в электронном письме для Times. По ее словам, в 1999 году он «проявлял нежелательные ухаживания в ее сторону» в отеле. «У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном, в результате которого я решила никогда больше не работать с ним и волнуюсь за тех, кто делает это. Подобное поведение по отношению к женщине, независимо от сферы ее деятельности, неприемлемо», — написала она.

РОЗАННА АРКЕТТ

В 1995 году Харви Вайнштейн пригласил актрису Розанну Аркетт в свой номер, где попросил сделать ему массаж, затем схватил ее руку и сперва поднес к своей шее, а затем к эрегированному пенису. «Я никогда не сделаю этого… Я никогда не была такой девушкой», — заявила она тогда, покидая злосчастную комнату, и это негативно сказалось на ее карьере в дальнейшем.

ЖЮДИТ ГОДРЕШ

Француженка Жюдит Годреш познакомилась с Харви Вайнштейном в 1996 году на Каннском кинофестивале, где они договорились позавтракать вместе. Когда она пришла в номер продюсера, он стал просить ее сделать ему массаж, утверждая, что таков американский обычай. «Следующее, что я помню, — как он наваливается на меня и стаскивает мой свитер».

«Я старалась преодолеть эту ситуацию в течение нескольких лет, преодолеть себя и представить, что этого никогда не случалось», — рассказала она Times.

КЭТЕРИН КЕНДАЛЛ

Звезда «Тусовщиков» Кэтерин Кендалл рассказала Times, что в 1993 году Вайнштейн пригласил ее на пробы, которые перетекли в совместный поход в кино. После окончания сеанса магнат пригласил ее в свой номер, переоделся в халат и попросил сделать ему массаж. По словам Кэтерин, тогда он заявил, что «все делают это». «Он буквально преследовал меня. Он не давал мне пройти к двери», — вспоминает актриса. После того, как Кендалл отказала ему, Вайнштейн предложил ей «хотя бы» показать ему грудь.

«Внутри себя я думала: я не верю, что ты делаешь это со мной. Я так обижена — у нас была лишь встреча», — вот что крутилось в голове Кэтерин тогда.

ТОМИ-ЭНН РОБЕРТС

Актриса Томи-Энн Робертс встретила Вайнштейна во время учебы в колледже. Тогда она подрабатывала официанткой, и продюсер пригласил ее на прослушивание в свой фильм. Он назначил встречу в отеле, и по прибытии девушка обнаружила его совершенно голым — на тело был накинут лишь халат. Вайнштейн сказал, что ее прослушивание пройдет гораздо лучше, если она будет чувствовать себя комфортно, раздевшись перед ним, потому что у ее потенциальной героини есть обнаженная сцена.

Робертс отказала продюсеру и извинилась за это, описав себя как слишком чопорную для подобных предложений, но позже почувствовала, что стала жертвой манипуляции. Вероятно, она вообще не рассматривалась на роль. «Я была никем! Почему я не подумала об этом», — удивлялась она.

ЛУИЗЕТТ ГЕЙСС

Бывшая актриса и сценаристка Луизетт Гейсс рассказала, что сотрудничала с Вайнштейном в 2008 году во время работы над сценарием фильма для фестиваля Sundance Film Festival. Чтобы обсудить детали своей работы, она пришла в офис продюсера, примыкавший к его номеру. Спустя полчаса Вайнштейн вышел из ванной в одном халате, залез в джакузи и сказал ей смотреть, как он мастурбирует».

«Не думаю, что Харви Вайнштейн понимает и осознает, сколько боли и страданий это причинило мне и другим женщинам», — поделилась Гейсс.

РОМОЛА ГАРАЙ

Британка Ромола Гарай рассказала The Guardian, что встретилась с Вайнштейном в одном лондонском отеле для прослушивания, куда приглашали тех, кто уже прошел пробы, но должен был получить личное одобрение продюсера. По словам актрисы, когда она прибыла в номер Вайнштейна, он встретил ее в халате.

«Мне было всего 18 лет. Я чувствовала себя оскверненной, и это четко запечатлелось в моей памяти. Он мог заставить любую женщину сделать это. У меня не было выбора, это было унизительно для меня, а он проявлял силу. Это было злоупотреблением властью», — рассказала Гарай.

ХИЗЕР ГРЭМ

Актриса Хизер Грэм рассказала изданию Variety, что Вайнштейн пригласил ее в свой офис в начале 2000 годов под предлогом того, что хочет взять ее на роль в одном из своих фильмов.

«Позже в разговоре он упомянул, что получил разрешение от своей жены. Он может спать с кем угодно, когда находится за пределами города. Я уходила со встречи с тяжелым сердцем. Прямого заявления, что я должна с ним переспать ради роли, не было, но подтекст был таков», — рассказала она. Следующее приглашение в номер девушка отклонила, так как не хотела оставаться с Вайнштейном наедине.

КАРА ДЕЛЕВИНЬ

После разгоревшегося скандала, модель и актриса Кара Делевинь опубликовала в своем Instagram пост, рассказывающий о домогательствах Харви Вайнштейна. Оказалось, что, когда девушка только начинала свою карьеру, Вайнштейн спросил, был ли у нее сексуальный опыт с женщинами, и посоветовал воспользоваться своей сексуальностью для развития карьеры. Пару лет спустя Делевинь встретилась с ним для обсуждения совместного фильма. На встрече присутствовала другая женщина. Вайнштейн попросил их поцеловаться.

«Я быстро встала и спросила, знает ли он, что я умею петь. И начала петь. Закончив, извинилась и попыталась уйти, но Вайнштейн встал на пути и попытался поцеловать меня в губы. Я все-таки получила роль и всегда думала, что он отдал мне ее из-за случившегося. С того момента я чувствую себя ужасно из-за этого фильма. Я чувствую, будто не заслужила быть частью этого. Я так сомневалась, стоит ли об этом говорить… Я не хотела причинить боль его семье. Мне очень жаль, если я сделала что-то не так», — написала Кара.

ЛЕА СЕЙДУ

Французская актриса Леа Сейду рассказала The Guardian, что тоже стала жертвой Вайнштейна.

«Мы разговаривали, сидя на диване, как вдруг он неожиданно навалился на меня и попытался поцеловать. Я была вынуждена защищаться. Он большой и толстый, так что мне пришлось напрячь все силы, чтобы противостоять ему… Я физически оттолкнула его. Думаю, он зауважал меня за то, что я оказала сопротивление», — рассказала Сейду.

КЛЭР ФОРЛАНИ

Британская актриса Клэр Форлани рассказала в своем Twitter, что пять раз сталкивалась с Харви Вайнштейном: три раза за ужином и дважды в номере отеля. «Между мной и Харви ничего не было, потому что я сбегала все 5 раз. Мне было 25 лет. Я помню, он перечислил всех актрис, которые спали с ним, и рассказал, что он для них сделал», — поделилась она.

ФЛОРАНС ДАРЕЛЬ

В интервью изданию People французская актриса Флоранс Дарель рассказала, что после встречи в 1994 году Харви Вайнштейн буквально преследовал ее и делал непристойные предложения. В том числе — в одном из парижских отелей, когда его жена находилась в соседнем номере.

«Я была шокирована и удивлена. Когда перед тобой находится кто-то настолько физически неприятный, продолжающий и продолжающий вести себя так, будто это совершенно нормально… То, что случилось со мной, нельзя назвать незаконным, но это было неуместно. Очень неуместно».

Позже она дополнила историю в разговоре с изданием Le Parisien. По словам Дарель, она заявила назойливому продюсеру, что влюблена в кого-то другого. «Он ответил, что его это не беспокоит и предложил быть его любовницей несколько дней в году. Таким образом мы могли бы продолжить совместную работу. На самом деле, это было как «если ты хочешь продолжать карьеру в Америке, тебе придется пройти через меня», — вспоминает Дарель. Она добавила, что в ответ извинилась и поспешила удалиться».

СОФИ ДИКС

Английская актриса Софи Дикс поделилась с The Guardian, что Вайнштейн пытался принудить ее к сексу в своем номере в середине 90-х. Она забаррикадировалась в ванной комнате, чтобы спрятаться от него, а когда вышла из нее, то увидела продюсера мастурбирующим. «Я быстро закрыла дверь снова и заперлась, а когда услышала, что в номер вошел кто-то из обслуживающего персонала, убежала», — рассказала Софи.

КЭЙТ БЕКИНСЭЙЛ

Британская актриса Кэйт Бекинсэйл опубликовала откровенный пост в Instagram, где рассказала, что встретила Вайнштейна во Франции, когда ей было 17 лет, и удивилась, когда он пригласил ее в номер отеля, а не в комнату переговоров. Она припомнила, что продюсер открыл ей дверь, будучи в халате, и предложил алкоголь.

«Я была невероятно наивной и юной, и мне на ум не пришло, что взрослый, непривлекательный мужчина мог ожидать от меня сексуальный интерес в свой адрес», — написала она, добавив, что отказалась от алкоголя и ушла. Пару лет спустя Вайнштейн спросил ее, делал ли он что-то странное на их первой встрече. «Я осознала, что он не может вспомнить, домогался до меня или нет», — рассказала Кэйт.

МЕЛИССА СЕЙДЖМИЛЛЕР

Актриса Мелисса Сейджмиллер рассказала The Huffington Post, что Харви Вайнштейн ухаживал за ней летом 2000 года во время совместной работы над фильмом «Вирус любви». По словам девушки, продюсер пригласил ее в свой номер, попросил сделать ему массаж и не давал уйти, пока она не поцелует его. «Я сказала «хорошо» и поцеловала его в губы. Он держал мою голову, заставляя продолжать поцелуй, а потом сказал: «Окей, теперь ты можешь идти. Это все, что я хотел. Просто делай, что я говорю, и иди своей дорогой».

Следующий инцидент произошел, когда вещи Мелиссы доставили в частный самолет Вайнштейна без ее разрешения, так что актриса была вынуждена лететь с ним, а не обычным рейсом. «Смотри, Мелисса, ты не можешь сказать мне «нет». Я всегда получаю то, что хочу», — заявил продюсер. К счастью, на борту были и другие актеры, так что полет она провела в компании Шейна Уэста.

По заверению Сейджмиллер, она никогда не молчала о произошедшем, хоть и не делала официальных заявления. «Меня никогда не спрашивали, в порядке ли я, хочу ли я что-нибудь сказать или сделать заявление. Ничего подобного. Все воспринимали это как «это же Харви», — рассказала актриса.

МИНКА КЕЛЛИ

Вслед за некоторыми жертвами Вайнштейна, актриса Минка Келли разместила пост в Instagram, где рассказала свою историю, связанную с продюсером. Он несколько раз звал ее в свой номер, но на встречу она согласилась только в ресторане и в присутствии его ассистента. Правда, тот ушел 5 минут спустя. После этого магнат сказал: «Я знаю, ты чувствовала то же, что и я, когда мы встретились прошлой ночью», — и предложил ей роскошную жизнь, полную путешествий по всему миру на личном самолете в качестве его девушки. «Или мы можем просто сохранить рабочие отношения», — завершил он.

«Все, что я знала, так это то, что не должна обижать этого могущественного человека, но мне нужно выйти из ситуации по возможности быстро», — говорит Келли. Она ответила, что польщена его предложением, но им лучше остаться просто коллегами. Тогда Вайнштейн взял с нее обещание, что произошедшее окажется между ними, и на этом, по словам актрисы, успокоился.

ЕВА ГРИН

Ева Грин познакомилась с Вайнштейном на бизнес-встрече в Париже, где «он вел себя неадекватно», так что актрисе пришлось оттолкнуть его. «Для меня все обошлось без дальнейших проблем, но этот опыт шокировал меня и вызвал отвращение», — рассказала Грин.

ЛИЗЕТТ ЭНТОНИ

Британская актриса Лизетт Энтони рассказала изданию Sunday Times, что относилась к Вайнштейну дружелюбно после их знакомства в Нью-Йорке в 1982 году. Однако, пару лет спустя ее мнение изменилось. Продюсер пригласил ее выпить в арендованный лондонский дом, а затем, будучи полуголым, стиснул в объятиях. «Это была последняя вещь, которую я ожидала, и мне удалось сбежать. Это стало началом хищнической гонки», — вспоминает актриса.

Позже Энтони заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее. Он появился в ее квартире около 10 утра, втолкнул внутрь и протащил к вешалке. «Он пытался поцеловать и войти внутрь меня, я отталкивала его, но он был слишком тяжелый, и я в итоге сдалась», — рассказала она.

ПАУЛА ВАХОВЯК

Инцидент, о котором рассказала 62-летняя Паула Ваховяк, может быть самым ранним в истории сексуальных домогательств Вайнштейна. По ее словам, в 1981 году она работала в качестве интерна-помощника продюсера над фильмом «Сожжение».

Женщина утверждает, что пришла в номер киномагната, чтобы тот подписал некоторые документы, и застала его в одном полотенце, которое упало, как только он взял бумаги. Будучи обнаженным, Вайнштейн продолжал разговор о финансовой стороне фильма, а затем попросил ее сделать ему массаж.

«Я сказала ему, что счастлива быть частью этого проекта, но не стану прикасаться к нему. Он наконец сдался и подписал документы. Я покинула номер и разревелась», — вспоминает Ваховяк.

Позже женщина снова встретилась с ним на съемках. «Увидеть меня голым стало изюминкой твоей интернатуры?», — спросил Вайнштейн тогда. «На самом деле, Харви, ты вызвал у меня отвращение», — ответила она, на что продюсер рассмеялся и ушел.

