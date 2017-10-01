Минимальная заработная плата в Венесуэле составляет 40638 боливаров в месяц (всего около 1100 рублей в соответствии с курсом ЦБ РФ на октябрь 2017). В 2016 году инфляция в Венесуэле достигла 800%. Это, а также нехватка основных продуктов вынуждает многих граждан Венесуэлы закупаться в соседней стране. Одно из популярных мест для покупок — Араукa (Колумбия). Чтобы добраться туда, пересечь границу и купить основные продукты люди тратят от 3 до 20 часов. В большинстве случаев сумма покупок превышает 1 минимальную заработную плату.

Жозе, 66 лет. Каменщик. Потратил 19 часов на дорогу и покупки. Сумма 2,3 МРОТ (~ 2500 руб). Сахар. рис, подсолнечное масло, мыло, подгузники

Диана, 20 лет; Инесса, 24 года. Ассистенты в магазине. Потратили 3 часа. Сумма 1,6 МРОТ (~ 1700 руб). Рис, сахар, подсолнечное масло, кукурузная мука

Флора, 23 года. Домохозяйка. Потратила 3 часа. Сумма 2 МРОТ (~ 2200 руб). Рис, мыло, кукурузная мука

Дагоберто, 58 лет. Безработный. Потратил 3 часа. Сумма 1,9 МРОТ (~ 2000 руб). Сахар, рис, туалетная бумага, мыло, подгузники, трубы

Янет, 33 года. Ассистент в магазине. Потратила 4 часа. Сумма 1,9 МРОТ (~ 2000 руб). Подсолнечное масло, рис

Карлос, 41 год; Эрика, 36 лет и их годовалая дочь. Учителя. Потратили 4 часа. 2,9 МРОТ (~ 3100 руб). Сахар, рис, кукурузная мука, подгузники.

Роза, 40 лет. Продавщица. Потратила 4 часа. Сумма 1,5 МРОТ (~ 1600 руб). Сахар, мыло, кукурузная мука

Ильда, 39 лет; Адриана, 22 года. Домработница и уборщица. Потратили 19 часов. Сумма 1,9 МРОТ (~ 2000 руб). Сахар, рис, подсолнечное масло, кукурузная мука.

Эдвин, 27 лет и его сын. Механик. Потратил 4 часа. Сумма 1 МРОТ (~ 1100 руб). Рис, кукурузная мука

Накари, 30 лет; Вилмер, 40 лет. Строительный инженер и зоотехник. Потратили 3 часа. Сумма 1,4 МРОТ (~ 1500 руб). Сахар. рис, подгузники

Маргхейн, 41 год. Учитель. Потратила 4 часа. Сумма 2,8 МРОТ (~ 3000 руб). Сахар, рис, туалетная бумага, кукурузная мука, зубная паста

Андре, 40 лет. Торговец. Потратил 3 часа. Сумма 1,6 МРОТ (~ 1700 руб). Туалетная бумага

Дора, 46 лет; Мариам, 47 лет. Уборщицы. Потратили 7 часов. Сумма 2 МРОТ (~ 2200 руб). Сахар, рис, подсолнечное масло, кукурузная мука

Нора, 43 года. Фермер. Потратила 20 часов. Сумма 1,4 МРОТ (~ 1500 руб). Сахар, подсолнечное масло, зубная паста

Райан, 20 лет. Торговец. Потратил 3 часа. Сумма 1,8 МРОТ (~ 2000 руб). Мыло, овсяная каша, коричневый сахар

Грейси, 36 лет. Продавщица. Потратила 3 часа. Сумму 0,6 МРОТ (~ 650 руб). Рис, попкорн, спагетти, мука

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