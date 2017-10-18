Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента в 2018 году. Телеведущая завела канал на Youtube и сайт , на котором призвала желающих присоединиться к своей команде.

Собчак объяснила свое решение тем, что стране нужны перемены. По ее словам, уже много лет на выборах участвуют одни и те же лица: «Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне было, если я не ошибаюсь, 12 лет. Явлинский и Зюганов — когда мне было 15 — впервые и, надо сказать, с удовольствием, проиграли президентские выборы. Когда мне было 18, и я уже училась в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вы просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, в списках будут по‑прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и заместители. Я против этого».

«Я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества», — говорится в ее письме, опубликованном в газете «Ведомости» .

По мнению Собчак, бойкотируя выборы и отказываясь от легальных инструментов, граждане не оставляют себе другого выбора, кроме как выходить на улицу — «а это подходит не всем и должно быть крайней и исключительной мерой политической борьбы». Графы «против всех» в избирательных бюллетенях больше нет, и телеведущая своим участием хочет ее вернуть. «Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — отметила она.

Собчак назвала себя «рупором всех тех, кто не сможет стать кандидатом», а также призвала оппозиционеров забыть о разногласиях и объединиться. «Я приглашаю все политические силы, готовые использовать мое выдвижение как трибуну, предъявлять свои претензии к сегодняшней ситуации и власти в рамках моей кампании, потому что это не компания за Собчак, это компания против того, как устроена наша политическая и общественная жизнь сегодня», — заявила она.

В своем письме Собчак также изложила несколько своих предвыборных тезисов. Один из главных заключается в том, что Россия — европейская страна, в которой должны быть обеспечены конкуретные выборы, демократия, свобода слова и сексуальной ориентации. Власть должна быть ограничена, статья 282 Уголовного кодекса отменена, а бюджетные средства должны распределяться в пользу регионов. Кроме того, считает Собчак, все крупные госкорпорации должны быть приватизированы с антимонопольными ограничениями, а государство не должно контролировать экономику. Как журналист, Ксения Собчак выступает против государственного контроля СМИ: «Владение государством средств массовой информации должно быть законодательно ограничено как по отраслевому, так и по региональному признаку. Частное владение средствами массовой информации должно подлежать строгим антимонопольным ограничениям. Иные ограничения на владение и работу средств массовой информации должны быть сняты».