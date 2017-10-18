18 октября Ксения Собчак объявила о выдвижении в президенты, и это быстро стало темой дня. Собрали реакцию пользователей социальных сетей.

СОБЧАК ДОЛЖНА СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЁ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ! — Сталингулаг (@StalinGulag) October 18, 2017

Пользователи соцсетей первым делом стали шутить на тему «Дома-2» (Ксения Собчак была ведущей шоу с 2004 по 2012 годы).

Совещание у Президента России с членами Правительства2017@2018 pic.twitter.com/lOIUuBfeGR — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) October 18, 2017

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента РоссииКремль переименуют в лобное место — #MDK (@mudakoff) October 18, 2017

Уже есть готовые поддержать кандидатуру Собчак.

Я проголосую за Собчак. — Василий Уткин (@radioutkin) October 18, 2017

мне кажется я был рожден именно ради того чтобы когда-нибудь проголосовать за Собчак на выборах — никулин (@nikuliiin) October 18, 2017

И те, кто в ней сомневается:

Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев:

Бывший министр экономики Андрей Нечаев:

Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс — Андрей Нечаев (@aanechaev) October 18, 2017

Собчак решила в следующем году посидеть со своей кОмпашкой в летней кафешке. pic.twitter.com/FcZg6kGD2k — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 18, 2017

Антон Долин, кинокритик:

И многие другие:

Решение было принято давно, судя по скрину урла pic.twitter.com/GXrmgLBgZ6 — кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) October 18, 2017

I'm just gonna hurt you really, really, bad. pic.twitter.com/drDVZHEEc9 — Александр Доброкотов (@dobrokotov) October 18, 2017