18 октября Ксения Собчак объявила о выдвижении в президенты, и это быстро стало темой дня. Собрали реакцию пользователей социальных сетей.
СОБЧАК ДОЛЖНА СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЁ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ!— Сталингулаг (@StalinGulag)
October 18, 2017
Пользователи соцсетей первым делом стали шутить на тему «Дома-2» (Ксения Собчак была ведущей шоу с 2004 по 2012 годы).
Совещание у Президента России с членами Правительства2017@2018— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt)
pic.twitter.com/lOIUuBfeGR October 18, 2017
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента РоссииКремль переименуют в лобное место— #MDK (@mudakoff)
October 18, 2017
Администрация президента РФ.— Радио1000хⓄхлⓄв™ (@radio1000coclov)
pic.twitter.com/fR69VOL0Id October 18, 2017
���— eatsleepraverepeat (@spicy_drama)
pic.twitter.com/BqWEN1j1GN October 18, 2017
Уже есть готовые поддержать кандидатуру Собчак.
Я проголосую за Собчак.— Василий Уткин (@radioutkin)
October 18, 2017
мне кажется я был рожден именно ради того чтобы когда-нибудь проголосовать за Собчак на выборах— никулин (@nikuliiin)
October 18, 2017
И те, кто в ней сомневается:
October 18, 2017
Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев:
Бывший министр экономики Андрей Нечаев:
Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс— Андрей Нечаев (@aanechaev)
October 18, 2017
Собчак решила в следующем году посидеть со своей кОмпашкой в летней кафешке.— Протестная Москва (@nedimon_msk)
pic.twitter.com/FcZg6kGD2k October 18, 2017
Антон Долин, кинокритик:
И многие другие:
Решение было принято давно, судя по скрину урла— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye)
pic.twitter.com/GXrmgLBgZ6 October 18, 2017
Единственный нормальный «Против всех»— Рябовой твиттер (@ilyaliya)
pic.twitter.com/skETf2LhNL October 18, 2017
I'm just gonna hurt you really, really, bad.— Александр Доброкотов (@dobrokotov)
pic.twitter.com/drDVZHEEc9 October 18, 2017
Протестный электорат по версии администрации президента
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— Денис Никитин (@NikitinYar)
October 18, 2017