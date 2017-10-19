Esquire собрал десятку выдающихся кинокартин о любовных треугольниках — с участием близнецов, комсомольцев и секретных агентов.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

1. «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»

1927

Классика мирового эротического кино, снятая в 1927 году в Советской России. Авторов картины обвиняли в бестактности по отношению к Маяковскому и Брикам, хотя сценарист Виктор Шкловский почерпнул историю со страниц «Комсомольской правды». Привлекшая его внимания заметка рассказывала о двух молодых людях, пришедших в родильный дом справиться о здоровье их общей жены и ребенка, ведь «любовь комсомольцев не знает ревности».

Это упоительное, полное юмора кино еще и показывает как 90 лет назад выглядела Москва, которой больше нет.

2. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»

2012

Агенты ФБР, спасающие мир от очередных злодеев, влюбляются в героиню Риз Уизерспун. Редкий фильм, в котором любовниками женщины становятся двое лучших друзей, но все заканчивается хорошо и герои даже частично женятся. Интересно, что у фильма есть альтернативный финал, не дошедший до широкого проката, в котором персонажи Тома Харди и Криса Пайна предпочитают любви дружбу.

3. «ЗЕТ И ДВА НУЛЯ»

1985

Братья-близнецы Освальд и Оливер, чьи жены погибают в автокатастрофе, сближаются с женщиной, которая стала виновницей аварии. Стилизованные кинокартины Питера Гринуэя по вкусу не каждому — перед просмотром стоит, как минимум, учесть, что главные герои-зоологи исследуют процессы разложения живой материи, а их любовнице ампутируют ногу. Но ценителям живописных кадров и знатокам человеческих перверсий «Z00» понравится.

4. «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»

1962

Один из ключевых фильмов французской Новой волны. Двое друзей, австриец и француз, живущие в Париже начала прошлого века, влюбляются в девушку (в исполнении прекрасной Жанны Моро) и проводят время в бесконечных разговорах об искусстве и любви, пока в их жизнь не вмешивается Первая Мировая война. Музыку к этой ленте Франсуа Трюффо написал Жорж Делерю, которого называют «Моцартом кинозалов». А некоторые источники утверждают, что «Жюль и Джим» — любимый фильм Стивена Хокинга.

5. «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»

2008

Вуди Аллен на материале европейских каникул двух американских студенток исследует разные грани менаж-а-труа. Скарлетт Йохансон, героиня которой стала недостающей краской в палитре любовных отношений, после работы с Алленом стала активно сниматься в авторском кино. А Пенелопа Крус за роль в фильме получила «Оскар», став первой испанкой, удостоившейся премии.

6. «МЕЧТАТЕЛИ»

2003

В Париже 1968 года, на фоне студенческих демонстраций, молодые герои Евы Грин, Луи Гарреля и Майкла Питта воплощают в жизнь кадры из любимых фильмов и познают себя и друг друга. К слову, роль молодого американца далеко не сразу досталась Питту: Леонардо Ди Каприо отклонил предложение из-за съемок в «Авиаторе», а Джейк Джилленхол отказался из-за обилия эротических сцен.

7. «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ»

1974

Не все знают, что «вальсирующие» во французском жаргоне означает тестикулы и производные от них ругательства. Страшно мизогинический характер картины не отменяет грубого обаяния мачизма, воплощенного молодым Жераром Депардье в роли жулика в бегах — и дает простор для актерской игры героинь Жанны Моро и Миу-Миу.

8. «ФРАНЦУЗСКИЙ ТВИСТ»

1995

В треугольнике из двух женщин и одного мужчины расстановка сил может быть какой угодно. Например, одна из женщин может буквально увести вторую у мужа — на чем и строится сюжет комедии с Викторией Абриль в главной роли. Большинство фильмов о любви втроем были сняты именно во Франции, но «Французский твист» (в оригинале названный «Проклятый газон») точно самый смешной и феминистский.

9. «ЛЮБОВЬ»

2015

Первый эротический фильм, снятый в 3D, и смотреть его стоит именно в таком виде. По словам режиссера Гаспара Ноэ весь сценарий фильма уместился на 7 страницах, поэтому выбирайте экран побольше. Размер здесь имеет значение — в фильме визуальная составляющая первична. Но несмотря на общую предсказуемость, это трогательная история о влюбленности, иронично разыгрывающая последствия безобидного тройничка.

10. «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»

1987

Главного персонажа Дэрила Ван Хорна должен был исполнить Билл Мюррей, но роль досталась более порочному Джеку Николсону — и стала одной из знаковых в его карьере. Ведь покорить и собрать в одной постели сразу двух женщин могут многие, но вот чтобы хватило на троих одновременно — надо быть настоящим дьяволом.