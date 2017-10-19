Австриец Стефан Драшан ловит в объектив камеры картины и посетителей парижских, берлинских и венских музеев так, чтобы они казались одним целым. Внимание фотографа сосредоточено на общей цветовой гамме полотен и одежды и волос любителей искусства, а также их позе. Своими работами Драган делится в блоге на Tumblr в рамках проекта People matching artworks.

«Я охотник и наблюдатель. В поисках нужного кадра я могу пропадать в музеях часами, а иногда и днями. People matching artworks — это моя попытка построить мост между столетиями, соединив прошлое и настоящее», — объясняет фотограф.

На снимках не видно лиц — все посетители принципиально сфотографированы со спины. Первые работы в рамках People matching artworks появились в блоге Драшана в ноябре 2015 года.