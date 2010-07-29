Поздняк метаться

Всемирные игры ветеранов спорта проводятся каждые 4 года и включают в себя соревнования в 28 видах спортивных дисциплин. Игры 2009 года , проводившиеся в Сиднее , собрали 28 292 участника , двое из которых были старше 100 лет.

Фотограф: Крейг Голдинг ( Craig Golding / Getty Images / Fotobank.com)