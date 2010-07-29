Рут Фрит, 100 лет, Австралия. Пятиборье, метание копья
Санта Клаус, 80 лет, Австралия. Прыжки с трамплина (1 м), тренировка
Санта Клаус, 80 лет, Австралия. Плавание свободным стилем, дистанция 800 метров
Бег с препятствиями, дистанция 2000 метров
Брюс Галлахер, 75 лет, Австралия. Старейший участник соревнований по регби принимает поздравления после матча
Участник в категории «старше 80 лет». Метание молота
Дороти Де Лоу, 99 лет, Австралия. Настольный теннис
Вирджиния Гувер, 68 лет, Канада. Прыжки в воду с трамплина (3 м)
Рег Тревин, 101 год, Австралия. Старейший участник Игр. Боулинг на траве