Квентин Тарантино вслед за Колином Фертом признался, что знал о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна в отношении женщин. Об этом он рассказал в интервью The New York Times .

«Это было больше, чем просто слухи и сплетни. Об этом было известно не из вторых рук. Я знал о нескольких случаях, когда он совершал подобные вещи», — заявил режиссер. По словам Тарантино, он «знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал», и сожалеет, что не предпринял должных действий. «Если бы я сделал то, что нужно, мне не пришлось бы с ним работать», — добавил он.

Тарантино рассказал, что был в ужасе от обвинений, изложенных в расследованиях The New York Times и The New Yorker, в частности, тех, что касались случаев изнасилования. Каждый, кто был более менее близок с Вайнштейном, знали как минимум об одном инциденте: «Они не могли не знать», — утверждает режиссер.

Сам Тарантино узнал о непристойном поведении Вайнштейна в 1995 году от Миры Сорвино, с которой встречался на тот момент. По его словам, он был в шоке и не мог поверить, что Вайнштейн мог действовать так открыто. «Но тогда я подумал, что Харви был немного помешан на Мире, он был влюблен в нее и чудовищно пересек черту». Тарантино казалось, что проблема решилась сама с собой, когда он начал встречаться с Сорвино. «Я с ней, он знает об этом и не станет вмешиваться. Он знает, что она моя девушка», — описал режиссер свои мысли на тот момент.

Позже ему стало о других случаях домогательств. Тарантино также знал о том, что Вайнштейн и Роуз Макгоун достигли соглашения, по которому продюсер выплатил актрисе $100 тысяч.

Режиссер призвал других мужчин не молчать и рассказать о том, что они знают: «Не ограничивайтесь заявлениям. Признайтесь: неладно что-то в Датском королевстве».

Тарантино много лет дружил и работал с Вайнштейном — The Weinstein Company продюсировала все фильмы режиссера после «Криминального чтива»; из последнего это «Омерзительная восьмерка», «Бесславные ублюдки» и «Джанго Освобожденный». Более того, по данным СМИ, продюсер организовывал вечеринку по случаю помолвки Тарантино в сентябре этого года.

Среди тех, кто обвиняет Вайнштейна, такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Лина Хиди. На фоне скандала продюсер был уволен из собственной компании The Weinsterin Company и исключен из британской и американской академий кино. Сам Вайнштейн в настрящее время находится на реабилитации в клинике The Meadows в Аризоне.

