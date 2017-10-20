18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении выдвигаться на пост президента в 2018 году. Ее предвыборный ролик появился на YouTube и вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Вдохновленный примером коллеги, телеведущий Иван Ургант записал собственное видеообращение для выдвижения на пост президента России. В нем он, очевидно, спародировал ролик Собчак, ее внешний вид и манеру речи.

«Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку?», — произносит Ургант.

Видео было показано в эфире шоу «Вечерний Ургант» 19 октября.

Ранее Иван Ургант снял пародию на клип рэпера Фараона «Дико, например».

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