В сети появился тизер «Я, Тоня» — байопика, посвященного американской фигуристке Тоне Хардинг.

Хардинг — одна из самых печально известных американских спортсменок за всю историю. Восходящая звезда фигурного катания ставила рекорды и первая среди американок исполнила сложный тройной аксель. Однако оказалась в центре скандала после инцидента на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере: ее бывший муж нанял человека, чтобы тот сломал ногу главной конкурентке Хардинг прямо перед соревнованиями. В ходе последующего судебного разбирательства спортсменку не только лишили всех наград, но и навсегда отстранили от фигурного катания.

Эта история легла в основу байопика, который снял режиссер Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка», «И грянул шторм»). Главную роль в картине исполнит Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц»). Также в съемках приняли участие Себастиан Стэн (серия «Первый мститель»), Бобби Каннавале («Винил») и другие. Фильм уже с успехом показали на кинофестивале в Торонто.

«Я, Тоня» выходит в американский прокат 8 декабря 2017 года. Дата российской премьеры пока не называется.