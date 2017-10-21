14-летний актер, звезда сериала «Очень странные дела» и недавнего ремейка «Оно», Финн Вольфхард уволил своего агента, Тайлера Грэшэма. Грэшэм, сотрудник агенства APA, получил обвинения в сексуальных домогательствах к молодым актерам, — об этом
В APA заявили, что отнесутся к появившимся данным со всей серьезностью и немедленно проведут собственное расследование. Вольфхард, в свою очередь, пока занят поисками нового агента.
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