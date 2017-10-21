14-летний актер, звезда сериала «Очень странные дела» и недавнего ремейка «Оно», Финн Вольфхард уволил своего агента, Тайлера Грэшэма. Грэшэм, сотрудник агенства APA, получил обвинения в сексуальных домогательствах к молодым актерам, — об этом сообщает The Holywood Reporter. В частности, его подозревают в сексуальном насилии над актером Блэйзом Эмбри (сериалы «Американцы», «Гавайи 5.0»). Об инциденте, имевшем место в этом рассказал сам Эмбри на своей странице в Facebook: «Когда я был еще несовершеннолетним, Грэшэм напоил меня и домогался меня. Он позволял своим друзьям звонить мне и говорить неприятные вещи».

В APA заявили, что отнесутся к появившимся данным со всей серьезностью и немедленно проведут собственное расследование. Вольфхард, в свою очередь, пока занят поисками нового агента.

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