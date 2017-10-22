Amazon оказалась вовлечена в скандал вокруг Харви Вайнштейна после того, как дочь писателя Филипа Дика, продюсер Айза Дик Хэккет обвинила а главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах. Компании пришлось уволить топ-менеджера, принесшего студии три «Оскара», а также отказаться от сотрудничества с The Weinstein Company.
Из-за этого решения
Откреститься от The Weinstein Company пожелали и в Apple. В 2016 году компания братьев Вайнштейн начала готовить
Студия Disney больше не будет работать с Вайнштейном над голливудским долгостроем «Артемис Фаул» (Artemis Fowl) — фильме по мотивам серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера о наследнике преступной империи, 12-летнем вундеркинде Артемисе. «Мы больше не нуждаемся в его [Харви Вайнштейна] услугах в качестве продюсера», — передает
Имя Вайнштейна
Актер Ченнинг Татум, собиравшийся совместно с TWC экранизировать роман Мэтью Квика «Прости меня, Леонард Пикок» о подростке — жертве сексуального насилия, решил закрыть проект. Он написал в своем
Из-за скандала The Weinstein Company пришлось отложить релиз «Войны токов» с Бенедиктом Камбербэтчем, который рассказывает о противостоянии двух изобретателей — Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Премьера была запланирована на 24 ноября, но теперь перенесена на неопределенную дату в 2018 году — это означает, что фильм, скорее всего, не сможет номинироваться на награды, в том числе на «Оскар».
Остается неизвестной судьба еще нескольких проектов продюсера, в числе которых «Проект Подиум» и «Крик», а также других анонсированных фильмов, включая «Рыцаря дорог» и «Человека на шесть миллионов долларов».
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