Amazon оказалась вовлечена в скандал вокруг Харви Вайнштейна после того, как дочь писателя Филипа Дика, продюсер Айза Дик Хэккет обвинила а главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах. Компании пришлось уволить топ-менеджера, принесшего студии три «Оскара», а также отказаться от сотрудничества с The Weinstein Company.

Из-за этого решения не увидит свет проект Дэвида О. Рассела («Афера по‑американски», «Мой парень — псих») с Джулианной Мур и Робертом де Ниро — для оскароносного актера это была бы первая работа в телесериале. Еще один совместный проект The Weinstein Company и Amazon — восьмисерийный фильм The Romanoffs о российской царской семье — полностью переходит к Amazon. Работа над сериалом уже началась — его снимает шоураннер «Безумцев» и соавтор «Клана Сопрано» Мэттью Уайнер. По информации Deadline , компания Вайнштейна еще не успела перечислить деньги на разработку проектов.

Откреститься от The Weinstein Company пожелали и в Apple. В 2016 году компания братьев Вайнштейн начала готовить 10-серийный байопик о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Проект находился на ранней стадии разработки, поэтому Apple смогла без особых затруднений умыть руки. Будет ли компания искать нового партнера, неизвестно.

Студия Disney больше не будет работать с Вайнштейном над голливудским долгостроем «Артемис Фаул» (Artemis Fowl) — фильме по мотивам серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера о наследнике преступной империи, 12-летнем вундеркинде Артемисе. «Мы больше не нуждаемся в его [Харви Вайнштейна] услугах в качестве продюсера», — передает Variety слова представителя Disney. Студия братьев Вайнштейн Miramax купила права на экранизацию еще в 2001 году на фоне растущей популярности Гарри Поттера. Потом Disney купила Miramax, и права отошли ей.

Имя Вайнштейна не появится и в трех проектах Paramount — телесериалах «Йеллоустоун» c Кевином Костнером, «Уэйко» с Майклом Шэнноном и документальном фильме Rest in Power: The Trayvon Martin Story о 17-летнем афроамериканце Трейвоне Мартине, застреленном Джорджем Циммерманом. Харви Вайнштейн должен был стать исполнительным продюсером картин, но теперь его имя официально стерто из всех пресс-материалов о будущих проектах.

Актер Ченнинг Татум, собиравшийся совместно с TWC экранизировать роман Мэтью Квика «Прости меня, Леонард Пикок» о подростке — жертве сексуального насилия, решил закрыть проект. Он написал в своем фейсбуке , что восхищается мужеством женщин, выступивших против Вайнштейна, а также призвал не допустить повторения подобных инцидентов.

Из-за скандала The Weinstein Company пришлось отложить релиз «Войны токов» с Бенедиктом Камбербэтчем, который рассказывает о противостоянии двух изобретателей — Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Премьера была запланирована на 24 ноября, но теперь перенесена на неопределенную дату в 2018 году — это означает, что фильм, скорее всего, не сможет номинироваться на награды, в том числе на «Оскар».

Остается неизвестной судьба еще нескольких проектов продюсера, в числе которых «Проект Подиум» и «Крик», а также других анонсированных фильмов, включая «Рыцаря дорог» и «Человека на шесть миллионов долларов».

