На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено нападение в редакции. Об этом в своем твиттере
Журналистка госпитализирвана в состоянии средней тяжести, ей будет проведена экстренная операция.
Сотрудник «Эха Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фотографию нападавшего.
Нападавший— Виталий Рувинский (@Vit_Ruvinsky)
pic.twitter.com/9qOmrEKwsU October 23, 2017
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман рассказал «
В пресс-службе московского управления МВД позднее сообщили, что нападавшим был иностранец. Его имя полиция не сообщает, но, по информации Венедиктова, его зовут Борис Герц.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.