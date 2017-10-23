Итальянский бегун Эйоб Фаниель первым пересек финишную прямую Венецианского марафона, несмотря на то, что изначально отставал от соперников примерно на минуту. И благодарить за это ему следует мотоциклиста, который сопровождал участников забега.

Дело в том, что на 25-ом километре дистанции среди спортсменов выделились несколько лидеров, в числе которых находился Эйоб. Однако он не был первым, пока ведущий группу мотоциклист по ошибке не свернул в противоположную от финиша сторону, тем самым сбив с толку большую часть марафонцев. Они бежали за ним около полукилометра, пока не заметили ошибку. За это время Фаниель уже вырвался далеко вперед. Он финишировал первым с результатом 2 часа 12 минут 16 секунд.

Марафон прошел 22 октября. Впервые с 1995 года победу в нем одержал итальянец. Вторым стал участник из Эритреи Мухаммед Муса, который завершил дистанцию на 2 минуты позже Фаниеля. Победитель, кстати, также имеет эритрийские корни.

Венецианский марафон ежегодно проводится в Италии с 1986 года. Рекордное время прохождения 30 километровой дистанции установил в 2009 году спортсмен из Кении Джон Комен. Его время — 2 часа 8 минут 13 секунд.