Стало известно имя мужчины, который днем в понедельник ворвался в редакцию «Эха Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Видео с допроса
Нападавший утверждает, что знал журналистку «только по телепатическому контакту пять лет». «Мотивом послужило то, что два месяца она меня преследовала сексуально. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», — утверждает мужчина.
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Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. Преступник распылил баллон с газом в глаза охраннику, ворвался в редакцию «Эха» и ударил журналистку ножом в шею.
Ведущая была срочно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей сделали операцию, врачи оценивают состояние как тяжелое.Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что удар был серьезным, но в настоящее время угрозы жизни нет. «Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции легких в послеоперационной палате и будет там до завтра Кроме того, она погружена в коматозный сон», — отметил он,
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».