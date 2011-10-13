На Встречах приветствуются люди всех рас и вероисповеданий и любого социального статуса. На огромной поляне ставится множество палаток, всем предоставляется кров. Так как мероприятие принципиально не коммерческое, денежных отношений на Встречах не существует, единственное исключение — сбор денег на еду. Участники встречи становятся в круг и каждый желающий кладет какую-то сумму в «Шляпу волшебника». Впрочем, те, у кого денег нет, могут рассчитывать на обед, как и все остальные. Всю неделю в лагере проводятся мастер-классы, огненные шоу, массовые языческие свадьбы, занятия танцами и йогой. Центральное событие каждый Встречи — всеобщий «Молебен за мир». Все становятся в круг, берутся за руки и молятся за торжество мира во всем мире.