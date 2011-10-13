Семья Радуги — группа людей, в которой нет иерархии. Они называют себя «крупнейшей не-организацией не-участников в мире» и в качестве своей цели провозглашают достижение мира и любви на всей земле. Единственная форма правления — групповой совет, в котором могут участвовать все желающие. С 1972 года в первую неделю июля Семья Радуги проводит Встречи, на которые приглашаются все, кто хочет мирно провести время. Участники Встреч молятся, медитируют или просто наслаждаются тишиной.
Сэл, 20 лет
В штате Техас есть предписание на мой арест. Безумная штука — эта кочевая жизнь.
Арианна, 19 лет
Я езжу на большом коричневом школьном автобусе, но он сломался, и нам пришлось добираться автостопом.
Спит, 18 лет
Общество выдает нам лицензию на то, чтобы мы стали отморозками, а здесь нас принимают в семью.
Натали, 19 лет
Чтобы искренне молиться, надо поститься 6 дней. Сейчас у меня 3-й день, и я питаюсь только энергией тех, кто рядом.
Хунна, 20 лет
Здесь нет никакой дискриминации. Здесь принимают людей, которых вы бы не рискнули пригласить в вашу семью.
Джессика, 23 года
В 13 лет я подала в суд на своих родителей. В 15 я покончила с собой — на 86 секунд. Это была моя пятая попытка.
Грейс Арланда, 18 лет
Родители должны понять: бывает так, что ваши дети душой старше вас. Вот почему я сбежала из дома.
Шайенн, 18 лет
Мы пропустили несколько собраний, когда наш отчим умер и наша собака убежала.
Тревин, 18 лет
Я родился на собрании детей Радуги, и я всю жизнь перемещаюсь вместе с этими людьми с одного собрания на другое.
Мо, 20 лет
Вавилон — так мы называем мир за пределами территории Радуги.
На Встречах приветствуются люди всех рас и вероисповеданий и любого социального статуса. На огромной поляне ставится множество палаток, всем предоставляется кров. Так как мероприятие принципиально не коммерческое, денежных отношений на Встречах не существует, единственное исключение — сбор денег на еду. Участники встречи становятся в круг и каждый желающий кладет какую-то сумму в «Шляпу волшебника». Впрочем, те, у кого денег нет, могут рассчитывать на обед, как и все остальные. Всю неделю в лагере проводятся мастер-классы, огненные шоу, массовые языческие свадьбы, занятия танцами и йогой. Центральное событие каждый Встречи — всеобщий «Молебен за мир». Все становятся в круг, берутся за руки и молятся за торжество мира во всем мире.
Обычно встречи проходят в лесу. Приезжают все желающие — хиппи, поклонники йоги, любители природы, уставшие от размеренной жизни клерки. Довольно часто на Встречи приходят беспризорники. Привлеченные бесплатной кормежкой и ночлегом, а также полной свободой от каких-либо обязательств.
Джереми, 18 лет
Это хорошие люди, ребята, которые способны на всякие жуткие вещи, но сделали выбор в сторону добра.
Секайя, 18 лет
О себе я мог бы сказать, что я проходимец. Ну, что-то вроде бомжа или бродяги.