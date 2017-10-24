Сегодня в московском Электротеатре «Станиславский» проходит пресс-конференция кандидата в президенты Ксении Собчак. Мы ведем прямую трансляцию сессии в наш Instagram @esquireru , а также записываем самое важное из прозвучавшего на пресс-конференции — прямо здесь. Трасляция обновляется снизу вверх.

13:27:

Пресс-конференция заканчивается, как и наша трансляция.

13:25

«Еще раз хочу сказать: люди, которые присоединяются к платформе «Против всех», не должны поддерживать Ксении Собчак. Как бы мне не было обидно, на сегодняшний момент, я ни больше и ни меньше, чем просто строчка в бюллетене. Мне еще предстоит доказать, что я что-то значу в политике. Пока я начинаю путь человека, который хочет объединить людей против существующей системы».

13:21:

«Все шутят про Ксению Собчак, постят шуточки в твиттере. То есть я — это смешно. А дядечки в костюмах, которые все 18 лет не могут ничего изменить — это на ваш взгляд серьезные политики. Я считаю, что наша Дума — гораздо более смешное место, чем «Дом 2».

13:20:

То, что в стране нет выборов, нет независимого суда — это результат этих 18 лет (Путина. — Esquire).

13:18:

Илья Азар: вы против Путина?

Ксения Собчак: Я хочу сказать сразу: лично оскорблять Путина я не буду. И я могу сказать почему. Для каких-то людей он в первую очередь тиран и диктатор. Для других — правитель, которых сохраняет русский мир и понял Россию с колен. Для меня, Путин — в первую очередь человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Фактически, спас его жизнь. Я об этом помню. Поэтому Путина-человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится что говорит Путин-политик. С этим я буду спорить. Я буду добавиться, чтобы мое поколение жило при новом президенте.

13:16:

Ведущая: «Дмитрий Быков я вижу хочет задать вопрос»

Быков: «Нет, я просто благодарю, приветствую и поздравляю!»

13:12:

— Если вы станете президентом России, какую внешнюю политику в отношении стран постсоветского пространства вы будете вести?

Ксения Собчак: Во‑первых, не существует постсоветского пространства. Есть разные отношения, например, с Эстонией и с Таджикистаном. Наша задача: сделать Россию привлекательной и для эстонцев, и для таджиков, чтобы нас любили, а не боялись. Нам нужна тактика мира, а не войны.

13:09:

«Я зарабатываю деньги, но я их не краду, я не обворовываю граждан. Это государство их обворовывает. И моя задача — с этим бороться».

13:08:

«Люди, которые зарабатывают деньги — гордость нашей страны. Их задача — помочь бедным стать богатыми».

13:05:

Вопрос к Малашенко: Политическая стратегия, которая упирается в случайность — допустят другого человека или нет, — как она выстроена?. Под удар встают деньги инвесторов, человеческие ресурсы.

— Вы присутствуете в самом начале избирательной кампании Ксении Анатольевны, и не удивляйтесь, что в нашей кампании будет многоголосье. Мы будем спорить. Здесь я с Ксенией не согласен, в том, что она должна снимать кандидатуру, если Алексея допустят. Это разные поколения. Говоря коротко, с моей точки зрения, Алексей Навальный, которому я очень симпатизирую, по большому счету — это политик толпы. Ксения — это политик-индивидуалист.

13:02:

«Я чуть-чуть пафосно скажу, но моя партия — это в первую очередь народ нашей страны».

13:01:

Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному, и сказала, что буду баллотироваться. То же я сказала в лицо Путину. Потому что была такая возможность, я снимала фильм о своем отце.

13:00:

«Я ни на что разрешения не спрашивала, я самостоятельный человек».

12:59:

— О чем вы говорили с президентом? Что вы спросили? Что он ответил? Вы же понимаете, что создалось впечатление, что вы согласовали свое выдвижение с Путиным?

Ксения Собчак: Я бы не хотела в рамках кампании обсуждать какие-то домыслы и обвинения. Я считаю это оскорбительным и оправдываться. Вас сидит огромное количество людей в зале, у вас есть какие-то доказательства этих домыслов? Нет? До свидания.

12:56:

«Моя задача — разбудить спящий электорат, это 30% минимум. Если они проголосуют — не за меня, а против всех — я клянусь, этих людей не предам».

12:56:

«Я готова использовать свой ресурс узнаваемости, чтобы что-то изменить в мире. Чтобы жить не только для себя, а сделать значимый поступок для общества. У меня маленький ребенок, я хочу жить для него, я жить в этой стране очень хочу. В отличие от многих людей, которые называют себя патриотами и принадлежат к партии власти, при этом живут или их семьи живут за границей, как это модно, в Лондонах или Парижах».

12:50

— Кто из крупных бизнесменов уже оказал вам поддержку?

Ксения Собчак: Я бы не хотела подставлять своих знакомых бизнесменов, чтобы, как говорил в свое время Владимир Владимировича: «К ним не пришли бы врачи». Это право, как право Антона Красовского, сделать свой личный каминг аут. Я говорю им: «Скажи, ничего не будет», но я не могу решать за них. Я надеюсь, в ближайшее время они свое заявление, свой каминг аут сделают.

12:49:

— Добавит ли ваше появление легитимности этим выборам?

Ксения Собчак: Вы правда считаете, что если бы я, Ксения Собчак, не пошла, эти выборы сразу бы стали нелигитимными? Их что, не признало бы после этого правительство Соединенных Штатов, позволю спросить? Возможно, мое участие добавит количество людей, которые придут на эти выборы и проголосуют против всех. Против всех — это в том числе против Владимира Путина.

12:47

— Чьих денег вы не возьмете ни в коем случае?

Ксения Собчак: Это сложный вопрос. Мы конечно не возьмем бандитские деньги, нажитые преступным путем. Мы конечно не возьмем деньги у Кремля.

12:45:

— Сколько вы готовы потратить на свою кампанию из собственных средств?

Ксения Собчак: Я богатый человек, я плачу налоги в своей стране. Я готова вложить часть своих денег, но конечно, этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров.

12:43:

«Я уверена, что мы останемся друзьями с Алексеем. Еще раз хочу официально заявить: я даю слово, что если Алексея Навального зарегистрируют, если мы все вместе добьемся этого, я сниму свою кандидатуру. Не потому что я во всем с ним согласна, но потому что я считаю, что у нас должен быть единый кандидат. Если его зарегистрируют, я готова войти в его команду».

12:42:

«Я буду добиваться всеми способами, чтобы Навального зарегистрировали на выборы. Пожалуй, нет в России человека, который бы сделал столько, чтобы Алексей Навальный пошел на выборы. Давайте честно: самый успешный политический проект последних лет — это Алексей Навальный. Он показал себя в самых разных ситуациях, в том числе под давлением, и я отношусь к этому с уважением.»

12:40

— Предлагал ли Михаил Ходорковский вам свои деньги?

Ксения Собчак: Я скажу еще раз: мы недавно начали нашу кампанию, мы еще не начали даже, я заявила о своим выдвижении. Мы открыты ко всем предложением, с Михаил Борисовичем я разговаривала на днях. Надо понимать, что огромное количество бизнесменов выразили свое желание участвовать. Это люди, которые хотят перемен в стране. Мы открыты к диалогу и с Михаилом Борисовичем, но хотим сохранить свою независимость.

12:37:

Ксения Собчак: Для России и Украины есть самое главное — восстановить нашу дружбу. Любой ценой.

12:36:

— Как вы видите будущее развитие отношений с Украиной? Если вы считаете, что «Крым ваш» — чем вы отличаетесь от Владимира Путина?

Ксения Собчак: Давайте начнем с того, что Украина — это важнейший партнер России. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это наверно самая главная задача, которая стоит перед Россией. Давайте про Крым сразу, чтобы закрыть эти вопросы. Я отвечу прямо: с точки зрения международного права, Крым — украинский.

Кстати, мои все друзья против Крыма-я в гордом одиночестве считаю, что это блистательно разыгранная политическая комбинация. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 22, 2014

12:32:

— Где вы будете открывать штабы? Будет ли в Екатеринбурге?

Ксения Собчак: Конечно будет. Скажу сразу: выборы — это дорого. Наша кампания только начинается. Но штабы это важнейшая часть, во всех крупных городах они будут. Мы будем ездить по регионам. Я буду появляться во всех городах-миллионниках. В Екатеринбург я приеду в ближайшее время. Надеюсь, выступление пройдет в «Ельцин-Центре». Урал — это ключевой регион для нашей кампании.

12:31:

«Переходим к самой интересной части. Сейчас на меня посыпется град вопросов, и я к нему готова».

12:29

«Надеюсь, что с такой группой профессионалов мы сможем донести нашу повестку, и сделать так, чтобы графа «Против всех» была возрождена».

12:28

Начальником штаба стал Игорь Малашенко. «Один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ».

12:26

За интернет-кампанию будет отвечать Виталий Шкляров — вел кампанию Сандерса, он большой специалист. Здесь он провел с успехов кампании муниципальных депутатов, в частности, Дмитрия Гудкова»

12:25

Собчак пригласила в свой штаб Вячеслава Иноземцева, Андрея Мовчана, Авдотью Смирнову, Елену Лукьянову. «Антон Красовский согласился модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ, также я приглашаю руководителей и владельцев СМИ, чтобы обсуждать эту важную сферу».

12:22:

«На следующей неделе в нашем пресс-центре на Саввинской набережной будут проходить круглые столы по нашим темам».

12:20:

«Наверняка вы сегодня видели утром было опубликовано заявление Михаила Ходорковского. Я связалась с Михаилом Борисовичем, я безусловно принимаю те положения, которые он озвучил, они созвучны моим взглядом и станут частью нашей платформы «Против всех».

12:18:

На экране демонстрируется ролик. Его герои: Кирилл Серебренников, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов, Алексей Пичугин. Съемки из зала суда сопровождаются выдвинутыми им обвинениями и/или вынесенными приговорами.

12:17:

«Я понимаю, что всем вам приятно прийти на пресс-конференцию Ксении Собчак, а потом сделать заголовок про «светскую львицу». Но мне бы хотелось поговорить не о себе, а о других людях, которые находятся в местах не столь отдаленных, на мой взгляд, абсолютно незаконно».

12:12:

«Выборы сейчас — это шоу. И как профессионал могу сказать — это шоу довольно низкого качества. Моя задача — перевернуть это шоу. Установить свои правила игры. Моя задача — из того, что мы видим на каждых выборах: одни и те же лица, одни и те же кандидаты, — чтобы я перевернула ситуацию и мы сделали ее совершенно другой. И пусть графа «Против всех» станет отправной точкой».

12:10:

Пока мы ждем начала пресс-конференции, посмотрите еще раз ролик «Ксения Собчак — кандидат «против всех». Немного статистики: за шесть дней видео набрало 1,2 млн просмотров, 15 тысяч отметок «нравится» и 70 тысяч отметок «не нравится».

12:07:

«То, что происходит сейчас — это не выборы. Это «как бы выборы». Я не раз говорила, как и мои соратники и сторонники, — это равный доступ к участию. Равный доступ к СМИ. Честный подсчет. Это равенство не только в момент выборов, но и задолго до них».

12:03:

«Я не тот человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию или собирается ее срочно организовывать, пилить бюджеты, и заниматься обычно профессиональной политикой, которую мы видим вокруг. Сегодня я выхожу одна и выступаю против того, что происходит в нашей стране. Того, что мы видим вокруг и что беспокоит огромное количество людей».

12:01:

Пресс-конференция началась. Ксения Собчак: «Перед тем, как приступить к политическим вопросам, я бы хотела пожелать здоровье моей коллеге, Тане Фельгенгауэр. Чтобы она пришла в себя и поправилась, а человек, устроивший жуткое покушение, был наказан».