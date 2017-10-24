Штаб Ксении Собчак возглавил политолог и бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко, руководивший кампанией Бориса Ельцина в 1996 году. Об этом заявила сама телеведущая на первой пресс-конференции после объявления о своем участии в президентских выборах.

Кроме того, в ее команду вошли политтехнолог Виталий Шкляров, который работал с Берни Сандерсом, кандидатом от демократов на выборах в США, а также консультировал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на муниципальных выборах в сентябре 2017 года. Шкляров будет заниматься интернет-кампанией.

Офлайн-направлением будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и консультировавший Юлию Тимошенко.

В команду Собчак также войдет Антон Красовский, который на предыдущих президентских выборах возглавлял штаб Михаила Прохорова, а также журналист и политолог Марина Литвинович. Над экономической программой будет работать Владислав Иноземцев. Кроме того, Собчак пригласила в свою команду экономиста Андрея Мовчана, сценариста Авдотью Смирнову и юриста Елену Лукьянову.