До выхода нового сезона «Очень странных дел» осталось три дня — в преддверии премьеры создатели сериала решили подогреть интерес фанатов, разместив 30-секундный отрывок одной из предстоящих серий.

Из ролика видно, что Одиннадцать разыскивает полиция. Мужчина и женщина в форме заявились домой к Майку Уилеру и пытаются выяснить у него местонахождение его загадочной подруги. Офицеры полиции говорят, что Одиннадцать представляет большую опасность для всех, в том числе для него самого и его семьи. Майк упрямится и молчит: «Я не знаю, где она, а даже если бы и знал, то никогда не сказал вам. Я бы никогда не сказал вам», — настаивает он и замечает, что кто-то наблюдает за ним с улицы.

Если верить исполнительному продюсеру сериала Шону Леви, второй сезон будет более жутким, чем первый. Герои столкнутся с загадочным «теневым монстром», который гораздо ужаснее Демогоргона.

«Ужас приблизится и станет более личным», — пообещал Росс Даффер.

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