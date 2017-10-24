Мэтт Дэймон в эфире шоу «Доброе утро, Америка» заявил , что знал о домогательствах Харви Вайнштейна к Гвинет Пэлтроу. Об этом ему рассказал Бен Аффлек, который начал встречаться с Пэлтроу вскоре после ее расставания с Брэдом Питтом. «Я знаю историю Гвинет со слов Бена. Но я никогда это с ней не обсуждал. Бен рассказал мне, и я понял, что они пришли к какому-то соглашению. Она решила этот вопрос. Гвинет была первой леди Miramax (компании братьев Вайнштейн, которую позднее купил Disney. — Esquire), Харви относился к ней с невероятным уважением», — сказал актер.

Он также добавил, что Вайнштейн никогда не вел себя неподобающим образом «открыто», хотя был «козлом и бабником». «Люди говорят: «Все знали». Да, я знал, что он козел. Он гордился этим, он так себя вел. Я знал, что он бабник. Он не из тех, с кем хотелось бы быть в браке, но это не мое дело, на самом деле. Но это для меня стало абсолютной неожиданностью степень его преступного хищнического поведения».

Дэймон также выразил свое восхищение женщинами, которые наконец смогли вывести продюсера на чистую воду. «У нас есть настоящие жертвы, и они невероятно храбры. Надеюсь, они смогут пережить этот опыт, который поможет им излечить душевные раны. Они — те, о ком нам всем следует подумать», — подытожил актер.

Дэймон — не первый, кто признался, что ему было известно о непристойном поведении Вайнштейна. Ранее с заявлениями выступили Колин Ферт и Квентин Тарантино.

Гвинет Пэлтроу — одна из нескольких десятков женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Актриса рассказала, что столкнулась с продюсером во время работы над фильмом «Эмма», когда ей было 22 года.

В настоящее время Харви Вайнштейн проходит курс лечения от сексуальной зависимости. По делу о домогательствах ведутся расследования в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне.

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