Нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло днем в понедельник. 48-летний безработный мужчина Борис Гриц вошел в здание, где располагается редакция радиостанции, распылил газовый баллон в глаза охраннику, поднялся на 14-й этаж, вошел в помещение и, подойдя к журналистке, ударил ее ножом в горло. Его сразу задержали.
Фельгенгауэр экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского и сделали операцию. Во вторник журналистка пришла в сознание и отправила письмо с благодарностью всем, кто за нее переживает. Послание опубликовала ее бывшая коллега Ирина Воробьева.
«Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочки даже прикольно. Алсо (also — также) впервые за 16 лет на радио я выспалась :) Скоро буду с вами — обнимемся! Таня Ф.», — написала журналистка.
Друзья! К— Воробьева (@Vorobievaya)
@t_felgпустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U October 24, 2017
По словам Воробьевой, пока к Татьяне пускают только родных. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
«Она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении. Она в сознании находится… Могу сказать точно, что голосовые связки у неё не повреждены, но ситуация такая, что зона этого ранения достаточно серьёзная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней», — передает
Нападавший Борис Гриц отправлен под арест до 23 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сам подозреваемый признает вину в нападении на журналистку, но отрицает, что собирался убить ее.
Следственный комитет
На допросе Борис Гриц заявил, что знал Фельгенгауэр по «телепатическому контакту» с 2012 года. По его словам, он напал на журналистку, потому что она «сексуально преследовала» его два месяца. «Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», — заявил Гриц на допросе.
За три дня до нападения в дневнике на Wordpress, который ведет человек по имени Борис Гриц, появилась угрожающая запись: «Я обращаюсь к ее коллегам по работе на «Эхе Москвы» с просьбой повлиять на поведение из сослуживицы. Я обращаюсь к ее приемному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на нее. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными».