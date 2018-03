По просьбе Esquire рокеры из Slaves поделились плейлистом, который они слушают во время тура, а бас-гитарист Лори Винсент рассказал о каждой песне из списка. Группа вместе с британцами из Kasabian даст два концерта в России — 27 октября в Санкт-Петербурге в A2 Green Concert и 28 октября в Москве в клубе Stadium.

1. Baxter Dury — Miami

«Новая песня нашего друга и сына легендарного Йена Дьюри. Бакстер из тех музыкантов, чьи тексты создают у слушателя в голове целые образы. Грандиозня мелодика».

2. John Cooper Clarke — I Wanna Be Yours

«Наша любимая песня панк-поэта. Многие ее знают в исполнении Алекса Тернера (лидер Arctic Monkeys. — Esquire), но это оригинальная версия. Я слушаю ее практически перед каждым концертом — она как наркотик».

3. FIDLAR — West Coast

«Этим летом мы тусовались с ребятами из FIDLAR (fuck it dog, life’s a risk — так расшифровывается название группы. — Esquire). Классные ребята и крутая группа».

4. Wolf Alice — Yuk Foo

Это одна из самых тяжелых их песен, и мы ее очень любим. Отдельно стоит отметить вокал Элли.

5. Dream Wife — Somebody

Одна из самых динамичных современных боитанских групп. Они реально делают свой уникальный узнаваемый звук.

6. Idles — Mother

Это группа, которая дарит надежду.

7. Slaves — Сold Hard Floor

Одна из самых классных песен, которые мы сочинили. Не так часто ее играем, так что решили ею поделиться здесь.

8. Real Lies — Dab Housing

Наше свежее открытие. Это идеальная песня для путешествий в поезде, когда ты смотришь в окно и видишь мир перед глазами.

9. New Order — Regret

Одна из поздних песен пионеров электроники. Хочу отдельно отметить великолепный басс — одно из главных вдохновений для меня.

10. Queens of the Stone Age — Smooth Sailing

Как группа может быть настолько рок-н-ролльной, и в то же время фанковой? Она заставляет меня хотеть двигаться.

11. Cage the Elephant — Shake me Down

Эта группа возродила во мне веру в гитарную музыку, когда мне было 13 лет. Это чувственная, рефлексирующая песня и одна из моих самых любимых.

12. Life — Beautifully Skint

Наши друзья по турам. Картина, нарисованная музыкой, — лучшй способ описать эту песню. Мир стал гораздо лучше, когда в нем родилась эта мелодия.

13. Willie Jj Healey — Subterraneans

Еще одно замечательное открытие. Его новый альбом великолепен — в нем столько богатых мелодий!

14. John Denver — Country Roads

Я не большой фанат кантри, но эта песня прочто засела у меня в голове с тех пор, как я услышал ее в фильме «Удача Логана». Она идеальна.