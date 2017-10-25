Электронная копия диссертации «Свойства расширяющихся вселенных» британского астрофизика Стивена Хокинга на сайте Кембрижской библиотеки стоила £65 (почти 5000 рублей). Два дня назад ученый предоставил бесплатный доступ к своей работе для каждого желающего.

«Открыв свободный доступ к своей диссертации, я надеюсь вдохновить людей по всему миру смотреть на звезды, а не себе под ноги; задуматься о нашем месте во вселенной и стараться постичь смысл космоса. Каждый человек из любой точки мира должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моему исследованию, но и к каждой выдающейся и пытливой мысли обширного спектра человеческого разума», — объяснил свое решение профессор.

Хокинг написал диссертацию на 134 листа в 1966 году, когда ему было 24 года.

Доступ к научному труду был открыт 23 октября в 00:01 по британскому времени. К 9 часам утра сайт вышел из строя, несмотря на попытки университета уменьшить формат PDF-документа. Сейчас сайт работает с небольшими задержками. За первые 12 часов диссертацию скачали более 60000 пользователей.

Стивен Хокинг надеется, что его ранняя работа будет полезной и не разочарует читателей. «Я потрясен тем, как много человек уже выразило интерес к моей диссертации. Надеюсь, они не разочаруются теперь, когда, наконец, получили к ней доступ!», — написал он.

По данным BBC , «Свойства расширяющихся вселенных» — самый запрашиваемый научный труд библиотеки Кембриджа. В мае 2016 года на него поступило 199 заявок, при чем от людей, не имеющих отношения к академической среде. Для сравнения, следующую по популярности работу запрашивали 13 раз.

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