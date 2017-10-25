Душещипательная история о юности, родительских страхах и настоящей дружбе скоро возвращается на экраны. Разбираем основные секреты сериала «Очень странные дела» и пытаемся спрогнозировать, какую роль они сыграют во втором сезоне, который выйдет 27 октября.

1. Что такое «Обратная сторона» и как она работает?

На первый взгляд, Обратная сторона — это просто мрачный и враждебный мир, из которого зловещие монстры попадают в наше измерение и похищают заплутавших детишек. Но, на самом деле, все сложнее: Обратная сторона — это темный двойник нашей реальности (да, прямо как в «Твин Пиксе»). Она взаимодействует с реальностью — например, если человек в реальном мире заговорит, то обитатель Обратной стороны, находящийся в той же точке, может услышать его эхо. Кроме того, активность в пределах параллельного мира влияет на работу электричества в мире реальном.

Портал, связывающий Обратную сторону и реальный мир, был случайно открыт в результате эксперимента ЦРУ и оставался открытым на протяжении всего первого сезона. Как оказалось, он не единственный: в округе городка Хоукинз стали появляться новые дыры в ткани пространства-времени.

Чего ждать во втором сезоне: Поскольку открытие портала разрушило пространственно-временной барьер, это сулит жителям Хоукинза новые проблемы. Например, визиты других ужасных существ, подобных Демогоргону — чудовищу, похитившему в первом сезоне Уилла Байерса (Ной Шнапп).

Существует фанатская теория, что Обратная сторона — это один из вариантов недалекого будущего Хоукинза, в котором нечто, проникшее извне, истребило все живое. Ожидаем подтверждения или опровержения этой теории во втором сезоне.

2. Откуда у Одиннадцать суперспособности? И почему ее вообще зовут «Одиннадцать»?

В первом сезоне друзьям пропавшего Уилла Байерса активно помогает девочка, сбежавшая из Национальной Лаборатории Хоукинза. Она носит кодовое имя «Одиннадцать» (Милли Бобби Браун), но дети называют ее Диной.

Одиннадцать необычный ребенок — она умеет воздействовать на электромагнитное поле и владеет телекинезом. Откуда такие способности? Это следствие экспериментов спецслужб над… ее матерью.

В начале 1970-х девушка Терри Айвс, будущая мать Одиннадцать, участвовала в государственной программе МК-Ультра (кстати, реально существовавший проект ЦРУ ). Во время экспериментов с психотропными веществами она забеременела — предположительно, от одного из ученых, — и родила девочку, которую назвала Джейн.

Сразу после родов спецслужбы отобрали у Терри ребенка, чтобы исследовать последствия влияния веществ на развитие плода. В лаборатории Джейн никогда не называли по имени, а обращались к ней строго по ее номеру — 11.

Чего ждать во втором сезоне: Учитывая, что Джейн зовут Одиннадцать, логично предположить, что она — не единственный ребенок, родившийся в период экспериментов ЦРУ. Кроме того, с каждым применением суперспособностей у Одиннадцать резко поднимается внутричерепное давление и идет кровь из носа. В финале первого сезона она была истощена настолько сильно, что едва не умерла. Возможно, новые серии еще глубже раскроют негативный аспект использования ее сил.

3. Что произошло с Одиннадцать?

В финале первого сезона Одиннадцать ради спасения Майка останавливает Демогорогона ценой своей жизни. На первый взгляд, ценой своей жизни. Напомним, она не просто «взорвала» чудовище, а буквально соединила с собой, после чего они оба исчезли из земного мира.

Трейлеры и промо-материалы не скрывают, что Одиннадцать жива и вернется. Важно понять, в каком виде.

Судя по всему, она попала на Обратную сторону, но, отличие от обычного человека, для которого атмосфера этого измерения токсична, она выжила. Почему? Вероятно, слияние с Демогоргоном придало ей новые силы — как это было с Джин Грей и Фениксом в комиксе о «Людях Икс».

Чего ждать во втором сезоне: Учитывая агрессивную сущность Демогоргона, логично предположить, что слияние не пойдет Одиннадцать на пользу. Возможно, она вернется как отрицательный персонаж. Или в ней появится активное злое начало, которое ей все сложнее будет контролировать.

4. Откуда взялся Демогоргон?

Существует теория, что Демогоргон — это альтер-эго Одиннадцать. Чудовище служит воплощением ее подавленных эмоций, агрессии и страхов, которые девочка накопила за годы, проведенные в лаборатории.

⦁ Одиннадцать интуитивно знает, как устроена Обратная сторона: она показывает мальчикам, что это — перевернутая реальность, и почему-то в курсе, что Уилл прячется там.

⦁ Одиннадцать узнает Уилла на фотографии еще до того, как ребята рассказывают ей о том, что это их друг, который пропал.

⦁ Как только Одиннадцать вычислила местонахождение Уилла, об этом тут же узнал Демогоргон.

⦁ В одной из сцен Одиннадцать прямо говорит: «Я — чудовище».

⦁ Еще один намек на то, что Демогоргон — это Одиннадцать, кроется в довольно навязчивом упоминании героями 134 номера комикса о «Людях Икс», который рассказывает о Джин Грей. Джин, как и Одиннадцать, владеет телекинезом и начинает страдать раздвоением личности после того, как выходит на контакт с разумной космической силой, именуемой «Феникс».

Чего ждать во втором сезоне: Братья Даффер (авторы сериала) обещали рассказать об истинном происхождении Демогоргона.

5. Почему спецслужбы так легко отпустили шерифа Хоппера, который постоянно им мешал?

В первом сезоне шериф Хоппер раскрывает, что спецслужбы создали фальшивое тело Уилла Байерса, чтобы скрыть свою причастность к его исчезновению, а затем докапывается и до правды о происхождении Одиннадцать.

Спецслужбы угрожают ему смертью, однако шериф умудряется заключить с ними сделку: ЦРУ позволяет ему и Джойс Байерс использовать портал, чтобы попасть на Обратную сторону и найти Уилла, а взамен Хоппер предоставляет им что-то, что их интересует.

Есть теория, что именно Хоппер помог спецслужбам найти Одиннадцать — в обмен на гарантию безопасности Джойс и друзей Уилла.

Чего ждать во втором сезоне: Велики шансы, что сотрудничество шерифа с ЦРУ продолжится и в новом сезоне — и он продолжит помогать с поисками Одиннадцать. Напомним, в финале первого сезона он — наверняка не случайно — оставляет в лесу ее любимое печенье Kellogg’s.

6. Что произошло с Уиллом Байерсом?

В финале первого сезона Джойс и Хоппер наконец-то вызволяют Уилла из мира Обратной стороны. С виду мальчик пришел в норму, но это не совсем так. Судя по одной из последних сцен, в которой Уилл выплевывает слизняка, он стал инкубатором для паразитов.

Чего ждать во втором сезоне: Если Уилл стал инкубатором для паразитов, то его положение в новом сезоне еще опаснее, чем в первом. Главный вопрос: что это за слизни? Личинки новых Демогоргонов?

«Уилл находился на Обратной стороне целую неделю, и это оказало на него определенный эффект, как на эмоциональном уровне, так и на физическом. Суть в том, что вроде бы он и сбежал из этого ужасного места, но действительно ли? Мы хотели раскрыть эту тему во втором сезоне. Как на нём сказывается то, что он прожил там неделю? И что с ним сделало это место? Ясно, что ничего хорошего».

— Автор сериала Росс Даффер о том , какую роль во втором сезоне сыграет пребывание Уилла на Обратной стороне.

7. Что стало с доктором Бреннером? Он погиб?

В восьмой серии Демогоргон бросается на директора Национальной Лаборатории Хоукинза, доктора Бреннера (Мэтью Модин), ответственного за эксперименты над Одиннадцать. Но он не погиб, и об этом прямо говорят авторы сериала:

«Скажу так, если бы мы собирались убить доктора Бреннера… как зрителю сериала мне бы такое решение показалось бессмысленным. Финал его истории должен быть гораздо более значительным. Так что, да, есть вероятность увидеть его снова».

— Соавтор сериала Мэтт Даффер о судьбе доктора Бреннера .

8. Что известно о втором сезоне?

Действия происходят год спустя — осенью 1984 года. Юные герои подросли, а вместе с ними — и их проблемы. Майк, Дастин и Лукас будут испытывать все радости подросткового периода, в то время как старшеклассники Нэнси, Джонатан и Стив окажутся на пороге студенческой жизни.

В сюжет введут и новых героев. Среди них бойкая Макс (Сэди Синк), которая будет вызывать подозрения у всех вокруг, — первая серия нового сезона так и называется: «Безумная Макс», — и ее самоуверенный сводный брат Билли (Дакре Монтгомери), который будет уводить девушек у местных старшеклассников. Ожидается, что он усложнит и без того запутанные отношения между Нэнси, Джонатаном и Стивом.

Еще одним важным дополнением станет доктор Оуенс — персонаж Пола Райзера, известного зрителям, прежде всего, по роли скользкого корпоративного менеджера из фильма «Чужие». Доктор Оуенс — высокопоставленный чиновник Департамента Энергии, главной задачей которого будет предотвращение дальнейшего распространения информации об инциденте с Уиллом Байерсом.

Поскольку мать Уилла, Джойс Байерс, подняла шум по поводу незаконной деятельности спецслужб, ее конфликт с доктором Оуенсом неизбежен.

Стоит упомянуть еще одного нового персонажа — речь идет о Бобе Ньюбае (Шон Эстин, Сэм из Властелина колец), дружелюбном ботанике, который учился с Джойс в одной школе, и будет встречаться с ней в новом сезоне.