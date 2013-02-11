Катя (17 лет), Антон (20 лет). Вместе 8 месяцев</br>АНТОН: «Мне кажется, она — моя копия. Со мной постоянно что-то случается (то в аварию попаду, то сломаю что-нибудь, то еще что-то) — и с Катей тоже. Или вот еще: я совершенно точно знаю, что если я вдруг проснусь в 5.00 и позвоню Кате, она тоже не будет спать в этот момент». КАТЯ: «Я называю его Антоша и зайка. Но мне самой не очень нравится называть Антона зайкой. Лучше просто ласково — Антоша».
Расима (16 лет), Савелий (14 лет). Вместе 10 месяцев</br>РАСИМА: «Мы из абсолютно разных семей, с разными укладами. Мы — противоположности. Нас объединяет что-то, что неподвластно разуму. Мне кажется, Савелий очень похож на лабрадора». САВЕЛИЙ: «Обо мне думали как о таком маленьком 14-летнем задире, который бегает-прыгает, носит коричневые пиджаки с галифе, беспробудно пьет и поет под гитару Цоя. Все поменялось колоссально».
Ника (20 лет), Леша (22 года). Вместе 4,5 года</br>НИКА: «Мы тогда на каток пошли, и я убого выглядела, потому что мне мама сказала, что на каток надевают самое плохое. Ой, у меня шапка была такая дебильная! И подруга его, Люба, наоборот, пришла такая красотка: сбоку тут какая-то розочка, тут не розочка. И я думаю: «Господи, какое же я позорище». ЛЕША: «Ага, вот она и пришла в тужурке, в валенках».
Леша (17 лет), Вика (19 лет)</br>ВИКА: «Он действительно покорил меня — взглядом, самоуверенностью. Потом еще оказалось, что Леша — безмерно талантливый музыкант, харизматичный, резкий, гениальный. Я просто в эйфории, когда вижу его с гитарой». ЛЕША: «Когда ловишь на концерте взгляд, когда видишь, как каждая нота вызывает эмоцию на ее лице, когда чувствуешь этот обмен энергией — это приятно».
Вика (18 лет), Дима (17 лет). Вместе 2 года</br>ДИМА: «Мы похожи абсолютно всем. Хотя нет, она более серьезная, а я — раздолбай». ВИКА: «Мы очень дополнили друг друга, у нас получился такой симбиоз. Мы и вправду похожи настолько, что, как правило, все слова и поступки одного из нас для другого вполне предсказуемы».
Саша (16 лет), Дима (16 лет). Вместе 3 месяца</br>ДИМА: «Думаю, что не прощу банально измену. А так я сейчас не вижу в Саше особо отрицательных вещей. Потом, может, когда я стану их замечать, я стану делить их для себя на те, которые я смогу простить, и которые не смогу». САША: «Ничего такого конфликтного у нас пока еще не было, поэтому мне трудно сказать, что бы я не простила».
Влад (16 лет), Ангелина (16 лет). Вместе 1,5 года</br>ВЛАД: «Да, мы на удивление всегда все честно друг другу рассказываем — и понимаем. Кстати, мы никогда не ссорились. А нет, один раз было, но это еще когда мы просто дружили. А так мы очень редко поорем друг на друга — и все». АНГЕЛИНА: «Мы не командуем друг другом. В конце концов, я же ему не мама, чтобы что-то запрещать».