Катя (17 лет), Антон (20 лет). Вместе 8 месяцев</br>АНТОН: «Мне кажется, она — моя копия. Со мной постоянно что-то случается (то в аварию попаду, то сломаю что-нибудь, то еще что-то) — и с Катей тоже. Или вот еще: я совершенно точно знаю, что если я вдруг проснусь в 5.00 и позвоню Кате, она тоже не будет спать в этот момент». КАТЯ: «Я называю его Антоша и зайка. Но мне самой не очень нравится называть Антона зайкой. Лучше просто ласково — Антоша».