Стриминговый сервис Netflix выложил второй трейлер фильма «Яркость» от режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра. Действия разворачиваются в фэнтезийном Лос-Анджелесе, где бок о бок живут люди, орки, эльфы и другие вымышленные существа.

Герой Уилла Смита — офицер полиции Уорд. Вместе с напарником-орком по имени Джейкоби (Джоэл Эдгертон из «Великого Гэтсби». — Esquire) он расследует преступления, в которых замешаны магические силы. Главная женская роль досталась шведке Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»). В картине она предстанет в образе яростной эльфийки. В съемках ленты также приняли участие Люси Фрай и Кеннет Чои.

По словам Уилла Смита, «Яркость» — это встреча фильмов «Тренировочный день» и «Властелин колец».

Фильм выйдет 22 декабря этого года.