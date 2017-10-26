Супермодель Хайди Клум — признанная королева Хэллоуина. На протяжении 18 лет она удивляет гостей вечеринок необычными и сложными для исполнения образами, и ее запал не улетучивается по сей день.

«Они гасят огни, DJ уходит домой, клининговая служба уже здесь, и я такая «нет, я не хочу, чтобы вечеринка заканчивалась!», — смеется Клум.

Модель поделилась с Esquire своими правилами проведения вечеринки по случаю Хэллоуина.

Когда проводится вечеринка?

В ночь Хэллоуина. И только так. Не важно, что она может выпасть на вторник: «Истинные фанаты Хэллоуина отмечают его именно в эту дату. На следующий день, возможно, вы будете чувствовать себя несколько уставшим, но ведь Хэллоуин, как день рождения, только раз в году, понимаете?».

Что надеть хозяину вечеринки?

В этом году Хайди Клум приготовила «жуткий» наряд, и ей потребуется несколько репетиций, чтобы отточить свой выход. Вам столько усилий ни к чему, но все равно постарайтесь запланировать все заранее. Клум советует покопаться на блошином рынке или в чулане. Есть вероятность, что именно там вы отыщете нечто неожиданное.

«Людям весело смотреть на разные наряды — не обязательно всегда преображаться в сексуальную медсестру или офицера полиции. Вам нужно по‑настоящему проникнуться своим образом, это придает уверенность», — говорит Хайди.

Что надеть гостям?

Клум до сих пор помнит, как несколько лет назад один из гостей пришел на ее вечеринку в костюме матраса: «Он буквально «надел» королевский матрас: достал большую часть набивки и засунул себя внутрь. Торчала только голова, кончики пальцев рук и ноги. Это был очень решительный образ».

Модель говорит, что ей очень понравился костюм, потому что он был смешным и уникальным. Так что запомните: если вы уделяете время своему наряду, то заодно проявляете уважение хозяину вечеринки (и располагаете его к себе).

Что точно не следует надевать?

«Я абсолютно точно против оружия и всего, что с ним связано. На самом деле, я всегда говорю с охраной перед приходом гостей. Учитывая происходящее в мире сегодня, надо сказать, что нам уж точно не нужны люди с фейковым оружием. В общем, не будьте безвкусными и не надевайте костюмы, связанные с темой насилия. Сейчас не то время», — объясняет модель.

Какая музыка должна играть?

Точно не песни о Хэллоуине. Никто не хочет слушать Monster Mash и Thriller на повторе. На вечеринках самой Хайди каждый год играет DJ Questlove. По ее словам, он «прекрасно чувствует толпу». Но если в ночь вечеринки он занят, то убедитесь, что за пультом человек, который прежде всего думает, как заставить людей отрываться на танцполе всю ночь, а не заботится о собственных предпочтениях.

Какие напитки обязательно должны быть?

Очевидно, с тематикой Хэллоуина. Несмотря на то, что сама Хайди предпочитает шампанское, ее фирменные коктейли делаются на основе водки. Будьте креативными: «Вы можете купить глазных яблок и бросить их в напитки или положить на дно бокала мармеладных червяков. Также коктейли можно украсить с помощью пищевого красителя», — советует Клум.