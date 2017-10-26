Новый фильм Спайка Ли («Делай как надо», «Не пойман — не вор») называется Black Klansman и расскажет реальную историю следователя города Колорадо-Спрингс, афроамериканца Рона Сталворта. В 1979 году он внедрился в «Ку-клукс-клан» (американская ультраправая организация белых националистов. — Esquire), сдружился с членами организации и завоевал их доверие, после чего получил предложение возглавить одно из местных отделений.

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Сталворт рассказал свою историю в автобиографии Black Klansman — на ней и основан будущий фильм. Сталворта сыграет Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензела Вашингтона. Адаму Драйверу, по информации Deadline, досталась роль полицейского под прикрытием, который обладает многолетним опытом и сноровкой и полностью посвящен своему делу. Но у его есть два существенных недостатка — излишний перфекционизм и снобизм.

В работе над фильмом также примет участие Джордан Пил («Прочь», «Киану») — он выступит в качестве продюсера и автора сценария.

Дата выхода фильма неизвестна.

Адам Драйвер — американский актер, наиболее известный по сериалу «Девчонки» и по роли Кайло Рена в картине Джея Абрамса «Звёздные войны: Пробуждение силы».